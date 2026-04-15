Blocca il prezzo di luce e gas: un anno senza aumenti con Octopus

La nuova guerra in Medio Oriente che sta bloccando le forniture e le tensioni della geopolitca internazionale rischiano di far schizzare verso l’alto il prezzo dell’energia: mettiti al sicuro dai rincari con Octopus. Ciò che ti offre è una tariffa a prezzo bloccato per un anno, così da non correre rischi ed evitare di dover fare i conti con i rincari in bolletta. Vale a dire che, qualsiasi cosa dovesse succedere da qui alla primavera del 2027, non sarà un problema per le tue tasche e per il tuo conto in banca.

Perché conviene la tariffa Fissa 12M di Octopus

Fissa 12M mantiene infatti invariato il costo della materia prima per i prossimi 12 mesi. In questo momento quello della luce è fissato a 0,132 €/kWh e quello del gas a 0,54 €/Smc. Per quanto riguarda l’elettricità è con formula monoraria, vale a dire che non dovrai mai preoccuparti di quando vorrai utilizzare apparecchiature come la lavatrice, l’asciugatrice, la lavastoviglie o il forno. Si tratta però di una promozione limitata nel tempo e valida fino a oggi, mercoledì 15 aprile. Per conoscere i dettagli dell’offerta visita il sito ufficiale, lì troverai tutte le informazioni che cerchi.

Effettuare il cambio di operatore è davvero semplice, ti bastano 2 minuti: inizia subito a risparmiare. La procedura è guidata. Basta solo scegliere la tariffa più adatta alle proprie esigenze (in alternativa c’è anche Flex che segue l’andamento del mercato). Tieni a portata di mano la tua attuale bolletta e il cellulare, poi sar sufficiente inserire i dati richiesti e scegliere il metodo di pagamento preferito. Non serve altro.

La fornitura di Octopus è conveniente per il tuo portafoglio e fa bene all’ambiente. L’energia elettrica proviene infatti al 100% da fonti rinnovabili ed è certificata tramite Garanzie di Origine.