 Blocca il prezzo di luce e gas: un anno senza aumenti con Octopus
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Blocca il prezzo di luce e gas: un anno senza aumenti con Octopus

Mettiti al riparo dai rincari sulla bolletta di luce e gas con la tariffa Fissa 12M di Octopus: blocca i prezzi per un anno e vivi sereno.
Blocca il prezzo di luce e gas: un anno senza aumenti con Octopus
Green Risparmio energetico
Mettiti al riparo dai rincari sulla bolletta di luce e gas con la tariffa Fissa 12M di Octopus: blocca i prezzi per un anno e vivi sereno.

La nuova guerra in Medio Oriente che sta bloccando le forniture e le tensioni della geopolitca internazionale rischiano di far schizzare verso l’alto il prezzo dell’energia: mettiti al sicuro dai rincari con Octopus. Ciò che ti offre è una tariffa a prezzo bloccato per un anno, così da non correre rischi ed evitare di dover fare i conti con i rincari in bolletta. Vale a dire che, qualsiasi cosa dovesse succedere da qui alla primavera del 2027, non sarà un problema per le tue tasche e per il tuo conto in banca.

Risparmia sulla bolletta con Octopus

Perché conviene la tariffa Fissa 12M di Octopus

Fissa 12M mantiene infatti invariato il costo della materia prima per i prossimi 12 mesi. In questo momento quello della luce è fissato a 0,132 €/kWh e quello del gas a 0,54 €/Smc. Per quanto riguarda l’elettricità è con formula monoraria, vale a dire che non dovrai mai preoccuparti di quando vorrai utilizzare apparecchiature come la lavatrice, l’asciugatrice, la lavastoviglie o il forno. Si tratta però di una promozione limitata nel tempo e valida fino a oggi, mercoledì 15 aprile. Per conoscere i dettagli dell’offerta visita il sito ufficiale, lì troverai tutte le informazioni che cerchi.

La tariffa Fissa 12M di Octopus Energy che blocca il prezzo di luce e gas per un anno

Effettuare il cambio di operatore è davvero semplice, ti bastano 2 minuti: inizia subito a risparmiare. La procedura è guidata. Basta solo scegliere la tariffa più adatta alle proprie esigenze (in alternativa c’è anche Flex che segue l’andamento del mercato). Tieni a portata di mano la tua attuale bolletta e il cellulare, poi sar sufficiente inserire i dati richiesti e scegliere il metodo di pagamento preferito. Non serve altro.

Risparmia sulla bolletta con Octopus

La fornitura di Octopus è conveniente per il tuo portafoglio e fa bene all’ambiente. L’energia elettrica proviene infatti al 100% da fonti rinnovabili ed è certificata tramite Garanzie di Origine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 15 apr 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
15 apr 2026
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