 Luce e gas, addio sorprese: ecco come bloccare il prezzo per un anno intero
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Luce e gas, addio sorprese: ecco come bloccare il prezzo per un anno intero

Proteggiti dai rincari energetici con Octopus Energy: fino al 29 aprile, blocchi il prezzo di luce e gas per 12 mesi a tariffe convenienti.
Luce e gas, addio sorprese: ecco come bloccare il prezzo per un anno intero
Green Risparmio energetico
Proteggiti dai rincari energetici con Octopus Energy: fino al 29 aprile, blocchi il prezzo di luce e gas per 12 mesi a tariffe convenienti.

Nei prossimi mesi potrebbe esserci il rischio concreto di trovarsi di fronte a nuovi rincari di energia. Per questo cresce l’interesse verso offerte che garantiscano stabilità nei costi, come Octopus Energy: con la sua promozione, valida fino al 29 aprile, puoi bloccare il prezzo di luce e gas per un intero anno.

Basta rincari: blocca ora il prezzo di luce e gas

Rincari energia 2026: perché bloccare il prezzo è la scelta più sicura

Con la promo Octopus Energy, puoi bloccare il costo della matteria prima per dodici mesi: una tariffa a prezzo fisso, che ti permette di proteggerti dagli aumenti improvvisi legati all’andamento del mercato.

Entrando nel dettaglio, il prezzo della luce è pari a 0,1232 euro per kWh con una quota di commercializzazione di 6 euro al mese. Per il gas, invece, il costo è fissato a 0,475 euro per Smc con una quota mensile di 7 euro.

Queste condizioni restano invariate per tutta la durata del contratto, ma è importante ricordare che alcune componenti della bolletta restano indipendenti dal fornitore, come i costi di trasporto, gli oneri di sistema, le imposte e l’IVA.

Il blocco della materia prima, tuttavia, permette di ridurre l’impatto delle variazioni di mercato e garantire maggiore stabilità. Octopus Energy, che offre energia 100% rinnovabile, è semplice da attivare: completi il passaggio al nuovo fornitore online in meno di due minuti e si occupano loro di tutto.

Risparmio garantito con Octopus Energy

Ulteriore vantaggio è l’assenza di vincoli e penali: puoi scegliere liberamente se e quando recedere dal contratto e non ti verrà addebitato alcun costo extra. In un clima di incertezza, Octopus Energy rappresenta una certezza energetica intelligente: attiva la tua nuova fornitura online entro il 29 aprile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 25 apr 2026

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Eleonora Busi
Pubblicato il
25 apr 2026
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