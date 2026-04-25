Luce e gas, addio sorprese: ecco come bloccare il prezzo per un anno intero

Nei prossimi mesi potrebbe esserci il rischio concreto di trovarsi di fronte a nuovi rincari di energia. Per questo cresce l’interesse verso offerte che garantiscano stabilità nei costi, come Octopus Energy: con la sua promozione, valida fino al 29 aprile, puoi bloccare il prezzo di luce e gas per un intero anno.

Rincari energia 2026: perché bloccare il prezzo è la scelta più sicura

Con la promo Octopus Energy, puoi bloccare il costo della matteria prima per dodici mesi: una tariffa a prezzo fisso, che ti permette di proteggerti dagli aumenti improvvisi legati all’andamento del mercato.

Entrando nel dettaglio, il prezzo della luce è pari a 0,1232 euro per kWh con una quota di commercializzazione di 6 euro al mese. Per il gas, invece, il costo è fissato a 0,475 euro per Smc con una quota mensile di 7 euro.

Queste condizioni restano invariate per tutta la durata del contratto, ma è importante ricordare che alcune componenti della bolletta restano indipendenti dal fornitore, come i costi di trasporto, gli oneri di sistema, le imposte e l’IVA.

Il blocco della materia prima, tuttavia, permette di ridurre l’impatto delle variazioni di mercato e garantire maggiore stabilità. Octopus Energy, che offre energia 100% rinnovabile, è semplice da attivare: completi il passaggio al nuovo fornitore online in meno di due minuti e si occupano loro di tutto.

Ulteriore vantaggio è l’assenza di vincoli e penali: puoi scegliere liberamente se e quando recedere dal contratto e non ti verrà addebitato alcun costo extra. In un clima di incertezza, Octopus Energy rappresenta una certezza energetica intelligente: attiva la tua nuova fornitura online entro il 29 aprile.