 Energia PuntoFisso 12 Mesi: tutti i dettagli della nuova offerta luce e gas di Engie
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Energia PuntoFisso 12 Mesi: tutti i dettagli della nuova offerta luce e gas di Engie

Con questa tariffa sei tutelato dagli imprevisti del mercato instabile e blocchi il prezzo di luce e gas per un anno.
Energia PuntoFisso 12 Mesi: tutti i dettagli della nuova offerta luce e gas di Engie
Green Risparmio energetico
Con questa tariffa sei tutelato dagli imprevisti del mercato instabile e blocchi il prezzo di luce e gas per un anno.

Hai tempo ancora fino a oggi per attivare la nuova offerta luce e gas di Engie perfetta se cerchi la massima tranquillità e vuoi metterti al riparo dalle continue fluttuazioni del mercato energetico attuale. Una soluzione che di fatto “congela” il prezzo della materia prima luce e gas per un anno permettendoti di sapere in anticipo quanto andrai a spendere e senza avere così brutte sorprese in bolletta.

Attiva l’offerta

I dettagli dell’offerta

Scegliendo una tariffa a prezzo fisso, quindi, saprai esattamente quanto ti costerà ogni singolo kilowattora o metro cubo di gas che andrai a consumare. E se i mercati all’ingrosso dovessero subire improvvisi rialzi a causa di crisi internazionali o picchi di domanda, la tua tariffa non subirà alcun aumento.

Vediamo in quanto consiste questa tariffa: la componente materia prima energia è bloccata a 0,1162 €/kW a cui aggiungere il corrispettivo di commercializzazione e vendita (la quota fissa indipendente dai consumi) che per la fornitura elettrica è pari a 72 €/anno, circa 6€ al mese.

Stessa logica per il gas: costo bloccato a 0,49 €/Smc a cui aggiungere un corrispettivo fisso annuo di commercializzazione di 96€ pari a circa 8€ al mese.

Le condizioni economiche pattuite al momento della sottoscrizione, sia per la componente energia che per le quote fisse, rimarranno invariate e bloccate per 12 mesi esatti dalla data di attivazione della fornitura. Hai tempo fino a oggi 29 aprile per attivarle.

Attiva l’offerta

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 29 apr 2026

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Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
29 apr 2026
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