Energia PuntoFisso 12 Mesi: tutti i dettagli della nuova offerta luce e gas di Engie

Hai tempo ancora fino a oggi per attivare la nuova offerta luce e gas di Engie perfetta se cerchi la massima tranquillità e vuoi metterti al riparo dalle continue fluttuazioni del mercato energetico attuale. Una soluzione che di fatto “congela” il prezzo della materia prima luce e gas per un anno permettendoti di sapere in anticipo quanto andrai a spendere e senza avere così brutte sorprese in bolletta.

I dettagli dell’offerta

Scegliendo una tariffa a prezzo fisso, quindi, saprai esattamente quanto ti costerà ogni singolo kilowattora o metro cubo di gas che andrai a consumare. E se i mercati all’ingrosso dovessero subire improvvisi rialzi a causa di crisi internazionali o picchi di domanda, la tua tariffa non subirà alcun aumento.

Vediamo in quanto consiste questa tariffa: la componente materia prima energia è bloccata a 0,1162 €/kW a cui aggiungere il corrispettivo di commercializzazione e vendita (la quota fissa indipendente dai consumi) che per la fornitura elettrica è pari a 72 €/anno, circa 6€ al mese.

Stessa logica per il gas: costo bloccato a 0,49 €/Smc a cui aggiungere un corrispettivo fisso annuo di commercializzazione di 96€ pari a circa 8€ al mese.

Le condizioni economiche pattuite al momento della sottoscrizione, sia per la componente energia che per le quote fisse, rimarranno invariate e bloccate per 12 mesi esatti dalla data di attivazione della fornitura. Hai tempo fino a oggi 29 aprile per attivarle.