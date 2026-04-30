 Sconto sui costi fissi e tariffe luce e gas bloccate: l'occasione di primavera firmata Engie
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Sconto sui costi fissi e tariffe luce e gas bloccate: l'occasione di primavera firmata Engie

Con la Promo Special Days di Primavera puoi avere migliori condizioni per bloccare il prezzo di luce e gas con Engie.
Sconto sui costi fissi e tariffe luce e gas bloccate: l'occasione di primavera firmata Engie
Green Risparmio energetico
Con la Promo Special Days di Primavera puoi avere migliori condizioni per bloccare il prezzo di luce e gas con Engie.

La nuova versione “Special Days di Primavera” dell’offerta Engie Energia PuntoFisso 12 mesi migliora ulteriormente una tariffa già molto solida confermandola come una delle migliori opzioni a prezzo bloccato sul mercato dell’energia. Bloccando il costo di luce e gas per un anno avrai un risparmio certo in bolletta arricchito, in questo caso, da uno sconto sui costi fissi di gestione sul gas. Vediamo in cosa consiste.

Attiva l’offerta

Engie Energia PuntoFisso 6 maggio

I dettagli della nuova offerta

Le condizioni, come vedi dal prospetto qui sopra, sono adesso valide fino al 6 maggio 2026. Il prezzo della materia prima luce resta bloccato a 0,1162€/kWh in versione monoraria, che rende il prezzo identico a qualsiasi ora del giorno e della notte. In alternativa, puoi anche scegliere la tariffa a fasce per una gestione dei consumi più concentrata negli orali serali e nel fine settimane. A questo aggiungi un corrispettivo annuo da 72 euro.

Il boost della promozione arriva sul gas: il costo della materia prima è sceso a 0,485€/Smc e c’è uno sconto sui costi di commercializzazione che passano dai canonici 96 euro agli attuali 84 euro l’anno che va a garantirti un ulteriore risparmio fisso e tangibile in bolletta.

Il contratto è il classico Engie: per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura i prezzi della materia prima e le quote fisse rimarranno invariati, indipendentemente da ciò che accadrà sui mercati energetici internazionali. Le condizioni qui presentate sono valide per chi sottoscrive il contratto entro il 6 maggio 2026. Puoi attivare la tua offerta online.

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Pubblicato il 30 apr 2026

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Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
30 apr 2026
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