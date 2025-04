Blackout in Spagna, ipotesi attacco informatico: cosa succede?

Non è noto cosa abbia causato il maxi blackout che ha letteralmente bloccato la Spagna poco dopo mezzogiorno di oggi. Si registrano ripercussioni anche in Francia e Portogallo. Stando ai primi report, l’ipotesi di un attacco informatico non è da escludere. L’operatore nazionale Rete Elettrica è al lavoro per ripristinare l’erogazione dell’energia, ma l’operazione richiederà tempo, indicativamente dalle sei alle dieci ore.

La Spagna al buio: cosa sappiamo sul blackout

Nella capitale Madrid alcuni ospedali si sono visti costretti a far ricorso ai generatori di emergenza, il governo ha suggerito di non circolare in auto poiché i semafori potrebbero non funzionare. La metropolitana è stata evacuata, come testimoniato da numerosi post sui social.

Le autorità europee si stanno organizzando per comprendere la natura del problema e per affrontarlo nel modo più efficace possibile. Il grafico qui sotto è stato pubblicato da El País: mostra i consumi nel paese e il brusco calo registrato poco dopo mezzogiorno.

Fermi mezzi di trasporto e centrali nucleari

Gli aeroporti non hanno interrotto il traffico, ma si registrano comunque disagi e alcuni voli potrebbero subire ritardi. È andata peggio alla rete ferroviaria, come confermato dall’operatore Renfe che avvisa di un blocco completo degli spostamenti. Come si può immaginare, ci sono state interruzioni anche nelle comunicazioni.

Il paese ha cinque centrali nucleari che hanno smesso di produrre elettricità. Il personale ha spiegato che si tratta di una decisione presa per motivi di sicurezza e che, attualmente, gli impianti in dotazione sono alimentati attraverso gruppi elettrogeni di emergenza.

L’ipotesi dell’attacco informatico

Come anticipato, INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad) è al lavoro per capire se la responsabilità del maxi blackout in Spagna possa essere in qualche modo attribuita a un attacco informatico.

La Spagna è tra i paesi che nell’ultimo periodo hanno fatto subito il maggior numero di azioni da parte dei cybercriminali. In molti casi, sono riconducibili alle posizioni assunte dal governo su temi legati alle guerre in Ucraina e a Gaza.

CNCS, il centro nazionale per la sicurezza informatica del Portogallo, sembra escludere l’ipotesi dell’attacco informatico. Al momento non ci sono indicazioni che indichino un qualche tipo di violazione o compromissione dei sistemi.

Nessun problema per l’Italia

Sia in Francia sia in Portogallo ci sono stati disagi relativi alla rete elettrica. Una conseguenza quasi inevitabile, considerata la prossimità geografica dei due paesi.

Per quanto riguarda invece l’Italia, l’operatore Terna afferma invece che il nostro territorio non corre alcun rischio. Al momento non si rilevano criticità nella distribuzione dell’energia.

Di seguito il comunicato diffuso poco fa dal nostro Ministero degli Esteri.

Il blackout ha compromesso la fornitura di elettricità in numerose grandi città, tra cui Madrid, Valencia, Barcellona e Lisbona oltre a causare disservizi nelle reti di comunicazione, con impatti anche sui trasporti (metro, treni e aeroporti). Verificare lo stato dei voli con la propria compagnia aerea. Seguire le indicazioni delle Autorità locali.