 Luce e gas a prezzo fisso: risparmio senza rincari scegliendo Octopus
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Luce e gas a prezzo fisso: risparmio senza rincari scegliendo Octopus

Con Octopus è possibile accedere a offerte luce e gas a prezzo fisso in grado di garantire un risparmio netto in bolletta: ecco la promo.
Luce e gas a prezzo fisso: risparmio senza rincari scegliendo Octopus
Green Risparmio energetico
Con Octopus è possibile accedere a offerte luce e gas a prezzo fisso in grado di garantire un risparmio netto in bolletta: ecco la promo.
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Con Octopus Energy è possibile accedere a un’offerta a prezzo fisso per luce e gas, in modo da proteggersi dai rincari e tagliare le bollette. Il fornitore blocca i prezzi a 0,1298 €/kWh per la luce e 0,53 €/Smc per il gas, garantendo una protezione contro i rincari per i primi 12 mesi.

L’offerta è accessibile tramite il sito ufficiale di Octopus, qui di sotto, ed è attivabile senza costi iniziali. Per completare la sottoscrizione online è sufficiente avere a disposizione i dati dell’intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas; questi codici sono sempre riportati in bolletta).

Attiva qui l’offerta di Octopus

Octopus Energy

Le caratteristiche dell’offerta di Octopus

Con Octopus Energy è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi. Le condizioni di fornitura garantite per i nuovi clienti sono le seguenti:

  • costo materia prima luce pari a 0,1298 €/kWh
  • costo materia prima gas pari a 0,53 €/Smc
  • costo di commercializzazione pari a 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas 
  • prezzi fissi e bloccati per 12 mesi
  • nessun costo di attivazione e nessun vincolo di permanenza

La promozione di Octopus è, quindi, l’opzione giusta per chi è alla ricerca di una tariffa luce e gas a prezzo fisso, in grado di garantire una protezione nel lungo periodo contro i rincari. Per attivare l’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto e seguire una veloce procedura di sottoscrizione online.

Come detto in precedenza, è sufficiente avere i dati dell’intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas) per poter completare la sottoscrizione online della promo. L’offerta, con le condizioni descritte, sarà disponibile solo per un breve periodo di tempo ed è, quindi, necessario attivarla subito per sfruttare i vantaggi.

Attiva qui l’offerta di Octopus

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 mag 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
20 mag 2026
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