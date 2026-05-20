Luce e gas a prezzo fisso: risparmio senza rincari scegliendo Octopus

Con Octopus Energy è possibile accedere a un’offerta a prezzo fisso per luce e gas, in modo da proteggersi dai rincari e tagliare le bollette. Il fornitore blocca i prezzi a 0,1298 €/kWh per la luce e 0,53 €/Smc per il gas, garantendo una protezione contro i rincari per i primi 12 mesi.

L’offerta è accessibile tramite il sito ufficiale di Octopus, qui di sotto, ed è attivabile senza costi iniziali. Per completare la sottoscrizione online è sufficiente avere a disposizione i dati dell’intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas; questi codici sono sempre riportati in bolletta).

Le caratteristiche dell’offerta di Octopus

Con Octopus Energy è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi. Le condizioni di fornitura garantite per i nuovi clienti sono le seguenti:

costo materia prima luce pari a 0,1298 €/kWh

costo materia prima gas pari a 0,53 €/Smc

costo di commercializzazione pari a 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas

e prezzi fissi e bloccati per 12 mesi

nessun costo di attivazione e nessun vincolo di permanenza

La promozione di Octopus è, quindi, l’opzione giusta per chi è alla ricerca di una tariffa luce e gas a prezzo fisso, in grado di garantire una protezione nel lungo periodo contro i rincari. Per attivare l’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto e seguire una veloce procedura di sottoscrizione online.

Come detto in precedenza, è sufficiente avere i dati dell’intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas) per poter completare la sottoscrizione online della promo. L’offerta, con le condizioni descritte, sarà disponibile solo per un breve periodo di tempo ed è, quindi, necessario attivarla subito per sfruttare i vantaggi.