Pulsee Luce e Gas: usa il codice sconto e taglia le bollette fino a 245 euro

La tua soluzione per risparmiare davvero e a lungo termine sulle bollette di luce e gas si chiama Pulsee. Questo fornitore di energia, utilizzando il codice sconto esclusivo PUIN245, ti permette di abbattere i costi delle tue utenze domestiche accumulando un risparmio totale fino a 245 euro. Un’offerta strutturata per premiare la fedeltà nel tempo e per ogni singola fornitura attivata, luce o gas, riceverai dunque uno sconto garantito di 122,50 euro che verrà spalmato con un accredito di 2,56 euro al mese per 4 anni.

Inserendo il codice promozionale in fase di sottoscrizione, ma che troverai comunque già pre-inserito nel link di attivazione che ti abbiamo fornito con i pulsanti “Attiva l’offerta”, ti assicuri quindi questo straordinario bonus di benvenuto che arriverà fino a un massimo di 245 euro se decidi di trasferire sia l’utenza della luce che quella del gas.

Pulsee punta a premiare la permanenza per questo non offre tutto il bonus in un’unica volta, ma lo suddivide in 122,50 euro per ogni punto di fornitura con un accredito di 2,56 euro al mese per 48 mesi. Questo significa che avrai una bolletta più leggera per i prossimi 4 anni.

Una scelta che premia anche l’ambiente dato che tutta l’energia elettrica fornita da Pulsee proviene al 100% da fonti rinnovabili con processo tracciato e garantito tramite il sistema delle Garanzie d’Origine allo scopo di azzerare il tuo impatto ambientale senza costi aggiuntivi.

L’attivazione si gestisce interamente online o tramite l’app in pochi minuti e puoi condividere liberamente il codice PUIN245 con i tuoi amici e familiari, permettendo anche a loro di accedere alle medesime condizioni agevolate e abbattere i costi delle rispettive utenze. La campagna è valida fino al 30 giugno 2026.