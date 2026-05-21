 Bollette più leggere e nessun rincaro bloccando il prezzo di luce e gas: ecco come fare
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Bollette più leggere e nessun rincaro bloccando il prezzo di luce e gas: ecco come fare

Con Octopus è possibile accedere all'offerta luce e gas a prezzo fisso che può gare la differenza, garantendo risparmio e protezione dai rincari.
Bollette più leggere e nessun rincaro bloccando il prezzo di luce e gas: ecco come fare
Green Risparmio energetico
Con Octopus è possibile accedere all'offerta luce e gas a prezzo fisso che può gare la differenza, garantendo risparmio e protezione dai rincari.
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Bloccare il prezzo di luce e gas, scegliendo l’offerta giusta, è l’opzione giusta per ridurre le bollette e, nello stesso tempo, proteggersi dai rincari del mercato all’ingrosso. Si tratta di una soluzione in grado di offrire un doppio vantaggio e, quindi, un risparmio sostanziale in bolletta.

In questo momento, l’opzione da sfruttare per bloccare il prezzo dell’energia e proteggersi dagli aumenti sul mercato all’ingrosso non può che essere Octopus Energy, con la sua tariffa Octopus Fissa 12M che garantisce un prezzo fisso per 12 mesi.

Per chi sceglie questa tariffa, è possibile bloccare i prezzi fino a 0,1298 €/kWh per la luce e 0,53 €/Smc per il gas. L’offerta prevede anche una quota fissa contenuta (solo 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas).

Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di Octopus. L’attivazione online richiede solo il possesso dei dati dell’intestatario e del codice univoco della fornitura riportato in bolletta (POD per la luce e PDR per il gas).

Attiva qui l’offerta di Octopus

octopus energy prezzo bloccato

Perché scegliere l’offerta a prezzo fisso di Octopus

La promozione di Octopus garantisce le seguenti condizioni di fornitura per luce e gas:

  • costo materia prima luce pari a 0,1298 €/kWh
  • costo materia prima gas pari a 0,53 €/Smc
  • costo di commercializzazione pari a 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas 
  • prezzi fissi e bloccati per 12 mesi

Si tratta di un’offerta che permette di bloccare il prezzo per un lungo periodo, garantendo una protezione dai rincari e la possibilità di risparmiare.

Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto, seguendo poi una procedura online per l’attivazione. L’offerta è valida solo per un breve periodo e può rappresentare un’opportunità da cogliere al volo per massimizzare il risparmio.

Attiva qui l’offerta di Octopus

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 mag 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
21 mag 2026
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