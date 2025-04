Sorgenia ti offre un sconto di benvenuto fino a 150 euro su luce e gas

Sorgenia è il fornitore di luce e gas green, digitale e trasparente con fornitura dell’energia elettrica da fonti 100% rinnovabili sul suolo italiano, completamente online e con zero spese aggiuntive. Adesso scegliendo una delle offerte Luce e Gas potrai avere uno sconto di benvenuto fino a 150 euro. Vediamo come funziona.

Le offerte Luce e Gas di Sorgenia con sconto di benvenuto

Con Sorgenia avrai la libertà di scegliere tra due differenti formule pensate su misura: con Next Energy 24 blocchi il prezzo della materia prima per 24 mesi (0,130 €/kWh per la luce e 0,52 €/Smc per il gas) con uno sconto di benvenuto in bolletta di 40 euro che sarà frazionato in 12 mesi.

Next Energy Sunlight è invece più dinamica e legata all’andamento del mercato, per questo potrai pagare l’energia al prezzo indicizzato, con un contributo minimo per il primo anno (solo 0,006 €/kWh per la luce e 0,09 €/Smc per il gas) e con uno sconto di benvenuto di 60 euro.

Come detto, tutte le offerte Sorgenia sono 100% green, con elettricità prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili italiane. Il servizio 100% digitale, invece, ti aiuterà a tenere sotto controllo i consumi e la spesa in bolletta, dallo smartphone o dal PC.

Scegli Sorgenia e approfitta subito di questi nuovi sconti e dei vantaggi esclusivi a te riservati: puoi calcolare il tuo preventivo direttamente online senza impegno.