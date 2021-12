Tesla Cybertruck, anche con quattro motori

Per il momento si è limitato a ispirare una bottiglia di birra, un fischietto di acciaio inossidabile e un quad per bambini, ma prima o poi vedremo debuttare anche l'originale: Tesla Cybertruck non è ancora disponibile sul mercato, anzi, la fase di produzione vera e propria nemmeno è stata avviata, ma da Elon Musk già arriva la conferma di una nuova versione del mezzo. Si tratta di quella spinta da quattro motori, uno associato a ogni ruota.

Elon Musk conferma il Cybertruck four-motor

Ad annunciarla è stato direttamente il CEO, come sempre con un post condiviso su Twitter, rispondendo a un'indiscrezione e confermando che questo modello top di gamma sarà il primo a essere realizzato. Essendo il più costoso, sarà anche quello in grado di garantire il più elevato margine di profitto per l'automaker.

Initial production will be 4 motor variant, with independent, ultra fast response torque control of each wheel — Elon Musk (@elonmusk) December 3, 2021

Nessuna dichiarazione, invece, in merito alla possibilità di veder scomparire dal catalogo la variante dotata di un solo motore, prevista inizialmente. Di recente, Musk ha fatto sapere che poco importa se il progetto corre il rischio di rivelarsi un flop a livello commerciale.

Non mi importa. Lo amo così tanto, anche se per gli altri non è così. Gli altri pick-up sembrano copie della stessa cosa, ma Cybertruck sembra creato da alieni che vengono dal futuro.