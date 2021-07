Tesla Cybertruck un potenziale flop, a Elon Musk non importa

La partenza di Tesla Cypertruck è stata buona, anzi ottima, sia in termini di interesse generato sia per quanto riguarda i preordini registrati. Non tutti sono però convinti della bontà e della lungimiranza del progetto, tanto che qualcuno lo etichetta come il primo possibile flop dell'automaker.

È il caso del portale The Truth About Cars, che in un articolo argomenta la propria ipotesi anzitutto con riferimenti alle mosse attuate dai concorrenti. La replica di Elon Musk non si è fatta attendere ed è esattamente quella che ci aspettati: il CEO fa spallucce e si dichiara tutt'altro che preoccupato per l'esito dell'iniziativa. Riportiamo di seguito in forma tradotta il suo intervento, come sempre affidato a Twitter.

To be frank, there is always some chance that Cybertruck will flop, because it is so unlike anything else.

I don’t care. I love it so much even if others don’t.

Other trucks look like copies of the same thing, but Cybertruck looks like it was made by aliens from the future.

— Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2021