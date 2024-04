La Tesla più economica si farà: sarà la Model 2?

Forse non si chiamerà Tesla Model 2 come ipotizzato da più parti e in diverse occasioni, ma l’auto elettrica economica del marchio arriverà. Dovrebbe essere lanciata sul mercato entro il 2025 o già prima di fine 2024. Utilizzare il condizionale al momento è però d’obbligo. Una mossa di questo tipo, considerando la concorrenza sempre più aggressiva, potrebbe rivelarsi di importanza strategica in un momento non esattamente tranquillo per la società.

Tesla Model 2: sarà questa l’auto elettrica economica?

Un nuovo indizio concreto su questo fronte è appena giunto da Elon Musk. Riportiamo di seguito in forma tradotta le parole del CEO, pronunciate durante un incontro sui risultati finanziari relativi al primo trimestre dell’anno.

In termini della roadmap per un nuovo prodotto, se ne è parlato molto. Abbiamo aggiornato la nostra line-up futura dei veicoli per accelerare il lancio di nuovi modelli.

In attesa di un annuncio ufficiale, gli unici dettagli trapelati sono quelli che fanno riferimento ad auto elettriche costruite su un mix tra una piattaforma di nuova generazione e quella su cui si poggiano la Model 3 e la Model Y, oggi le più acquistate del marchio. Questo approccio dovrebbe consentire di raggiungere e superare la soglia dei tre milioni di unità prodotte su base annuale.

Del progetto si discute da tempo, fin dalla comparsa delle prime indiscrezioni in merito a un progetto noto internamente con il nome in codice Redwood.

All’inizio della riunione, Musk si è pronunciato anche su un trend che sembra interessare il mercato delle quattro ruote, quelle che sta vedendo una quota non indifferente di acquirenti preferire le vetture ibride a quelle elettriche. Il CEO ha liquidato la questione affermando che non è la strategia giusta .

Ricordiamo che, per l’8 agosto, è già stata pianificata la presentazione di Robotaxi. Sarà una self-driving car destinata al trasporto pubblico. Dovrebbe debuttare in strada nella seconda metà del 2025.