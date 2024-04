Tesla Robotaxi sta arrivando, parola di Elon Musk

Come promesso negli anni scorsi, il Robotaxi di Tesla farà il suo debutto ufficiale nel 2024. La presentazione avverrà nel corso dell’estate, più precisamente l’8 agosto. L’annuncio è giunto direttamente dal numero uno dell’automaker, Elon Musk, come sempre attraverso un post condiviso su X. Eccolo.

Tesla Robotaxi unveil on 8/8 — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2024

8 agosto 2024: l’annuncio di Tesla Robotaxi

Il CEO della società è intervenuto poche ore dopo la pubblicazione di un articolo da parte di Reuters, secondo cui il gruppo avrebbe abbandonato l’idea di realizzare un’auto elettrica economica, per concentrarsi proprio sullo sviluppo di una self-driving car destinata al trasporto pubblico. Si tratta di un’indiscrezione riportata sulla base di quanto riferito da tre fonti ritenute a conoscenza della decisione, ma per ovvie ragioni rimaste anonime.

Tesla ha promesso a lungo l’arrivo di un modello dal prezzo più accessibile, destinato alle masse, così da poter beneficiare della transizione che sta spingendo sempre più persone a scegliere l’offerta della mobilità sostenibile. Musk è tornato sull’argomento nei mesi scorsi, confermando l’intenzione di portarlo sul mercato nella seconda metà del 2025. Si tratta del progetto noto internamente come Redwood e che punta a lanciare un veicolo da 25.000 dollari.

In merito all’articolo di Reuters, il numero uno lo ha definito l’ennesima bugia scritta e diffusa dall’agenzia britannica. Al momento, la vettura meno dispendiosa tra quelle proposte dal marchio è la Model 3, venduta oltreoceano a partire da 39.000 dollari e in Italia da circa 42.000 euro nella sua versione a trazione esclusivamente posteriore.

Entro l’estate conosceremo dunque tutti i dettagli a proposito del Robotaxi di Tesla. Sarà interessante capire quale sarà la tecnologia impiegata per gestire la guida autonoma. La società ha infatti deciso un paio di anni fa di abbandonare un sistema basato sull’utilizzo di radar e altri sensori (come quello in dotazione, tra gli altri, a Waymo), per affidarsi a un impianto formato esclusivamente da videocamere.