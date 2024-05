Fastweb Energia: canone fisso e 60€ di sconto per i già clienti fisso o mobile

Fastweb Energia è una vera e propria rivoluzione per il settore dell’energia in Italia: le tariffe luce di Fastweb, infatti, hanno un canone fisso, che comprende tutte le voci della bolletta (al netto del canone Rai).

A disposizione degli utenti ci sono tre offerte: Energia Light, Energia Full e Energia Maxi, disponibili con un costo a partire da 45 euro al mese (tutto compreso).

Da notare, inoltre, che per i clienti Fastweb Casa o Mobile è previsto uno sconto di 5 euro al mese, pari a 60 euro all’anno. Per scegliere l’offerta da attivare è possibile raggiungere il sito ufficiale di Fastweb tramite il box qui di sotto.

Fastweb Energia: la scelta giusta per evitare brutte sorprese in bolletta

Le offerte Fastweb Energia con canone fisso (per 12 mesi) e senza vincoli sono tre:

Energia Light : 45 euro al mese per consumi fino a 1.500 kWh all’anno

: 45 euro al mese per consumi fino a 1.500 kWh all’anno Energia Full : 65 euro al mese per consumi fino a 2.500 kWh all’anno

: 65 euro al mese per consumi fino a 2.500 kWh all’anno Energia Maxi: 95 euro al mese per consumi fino a 4.000 kWh all’anno

Le offerte in questione hanno un canone bloccato per 12 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’utente può scegliere se restare in Fastweb, accettando il nuovo prezzo (che potrebbe anche essere più basso, dipenderà dall’andamento del mercato) o cambiare fornitore.

Per chi è già in Fastweb, con un abbonamento Internet casa o una SIM di telefonia mobile, invece, c’è uno sconto di 5 euro al mese, pari a 60 euro per un anno. Da notare che i prezzi indicati sono validi per una potenza impegnata fino a 3 kW e per utenze residenti.

Per scegliere e attivare l’offerta desiderata è sufficiente avere a disposizione i dati dell’intestatario e il codice POD della fornitura. Tutti i dettagli sono disponibili qui di sotto.