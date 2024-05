Multipresa a 5,99€: indispensabile e imperdibile a -54%

Grazie allo sconto del 54% proposto in questo momento da Amazon, la multipresa di PolyPool (azienda specializzata in prodotti legati agli impianti elettrici) con tre prese pluristandard a cui collegare dispositivi o elettrodomestici di ogni tipo è in vendita al prezzo finale di soli 5,99 euro. Se sei interessato, ti consigliamo di approfittarne prima del sold out.

PolyPool: la multipresa è in forte sconto

È dotata di un cavo da 1,5 metri per l’alimentazione con uscita a 90 gradi, di un interruttore di sicurezza per accendere o spegnere tutte le prese in un istante e di un sistema per la protezione da sovraccarico. Il design è studiato in modo da ridurre l’ingombro al minimo indispensabile, come si può vedere nell’immagine qui sotto. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 5,99 euro, approfittando dello sconto del 54% sul listino (12,94 euro) applicato in automatico, la multipresa di PolyPool è un affare da cogliere al volo: tornerà di certo utile in casa. Non è necessario attivare coupon né inserire codici promozionali, tutto ciò che bisogna fare è metterla nel carrello ed eseguire il pagamento. L’azienda è italiana e attiva in questo ambito da ormai oltre 40 anni.

Amazon si occupa direttamente della vendita e della spedizione, assicurando inoltre la consegna gratuita a domicilio prevista già entro domani per gli abbonati Prime che decidono di effettuare l’ordine in questo momento. Sono già oltre 600 le recensioni positive pubblicate dai clienti dell’e-commerce che hanno avuto modo di mettere alla prova l’articolo, con un voto medio assegnato molto alto, pari a 4,5/5 stelle, a testimonianza della sua qualità.