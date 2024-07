Echo Dot con Orologio è fuori produzione

A quanto pare, Amazon ha deciso di interrompere la produzione di uno dei suoi device per la smart home più polari: l’Echo Dot con Orologio. La conferma giunge direttamente dal team del colosso del commercio elettronico che, interpellato dalla redazione di The Verge, ha spiegato che per il momento è ancora possibile acquistare il dispositivo in alcuni paesi, ma quando le scorte in magazzino saranno esaurite non verranno rifornite. In Italia, comunque, già sembra non essere più disponibile.

Echo Dot con Orologio va in pensione

Per chi non lo sapesse o non ne avesse memoria, il modello di Echo in questione era stato lanciato nel 2022 ed era diventato un punto di riferimento per molti utenti, grazie al suo pratico display e alle funzioni di assistente vocale.

Le motivazioni alla base della scelta fatta da Amazon non sono note, probabilmente potrebbe essere dovuto ad eventuali difetti a cui non è stato possibile far fronte, ma non vi sono certezze.

Molto più verosimilmente, però, la scelta potrebbe essere legata all’arrivo del nuovo Echo Spot, un modello sotto certi aspetti simile ad Echo Dot con Orologio e dotato di display. Amazon lo ha lanciato in occasione del Prime Day di quest’anno proponendolo a un prezzo speciale e attualmente è in vendita a prezzo pieno, ma non è escluso che prossimamente possa tornare nuovamente in sconto.

Ad ogni modo, gli utenti che possiedono già un Echo Dot con Orologio potranno continuare a fruirne senza problemi come fatto sino a questo momento e ovviamente il device continuerà a ricevere aggiornamenti da parte di Amazon ancora per qualche tempo.