Il nuovo Echo Spot: arriva la sveglia intelligente con Alexa

È una sveglia? Uno smart display? O forse uno speaker? Il nuovo Echo Spot è tutte tre le cose, insieme. Appena presentato da Amazon, è l’evoluzione del modello commercializzato nel 2017 ed è già in vendita sull’e-commerce. Così come per il resto della gamma, il funzionamento si basa principalmente sull’interazione con Alexa.

Echo Spot: design, specifiche e funzionalità

Il form factor inedito di quella che possiamo definire come una sveglia intelligente integra un display compatto a colori con supporto al touch che può visualizzare l’ora, gli allarmi impostati, il meteo e i titoli delle canzoni in riproduzione attraverso l’altoparlante direzionale da 1,73 pollici in dotazione, da piattaforme come Amazon Music, Apple Music, Spotify e altre ancora. Si tratta di un dispositivo pensato appositamente per il comodino, come testimonia l’illuminazione graduale per favorire il risveglio.

Tra le funzionalità supportate ci sono tutte quelle per la smart home: dalle routine personalizzate a Drop per comunicare con gli altri dispositivi in casa tramite annunci vocali, fino al controllo degli impianti di illuminazione e così via. In merito alla tutela della privacy, ci sono un pulsante per disattivare il microfono e la possibilità di visualizzare ed eliminare le registrazioni effettuate.

Prezzo e disponibilità di Echo Spot

Il nuovo Echo Spot è già disponibile su Amazon al prezzo di 94,99 euro. In occasione della settimana che porterà al Prime Day, chi ha un abbonamento Prime attivo lo può però acquistare con uno sconto di 40 euro rispetto al listino, a 54,99 euro.

Sono tre le colorazioni in vendita, visibili nelle immagini qui sopra: bianco, nero e blu. A queste si aggiungono diverse opzioni di personalizzazione (arancione, viola, magenta, lime, verde e blu). Chiudiamo con le parole di Eric Saarnio, Vice President Amazon Devices International.