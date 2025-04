Robot tagliaerba: questo ECOVACS lavora al posto tuo (-400€)

Mantenere curato e in ordine gli spazi verdi di casa tua non è mai stato così semplice: lascia che se ne occupi ECOVACS GOAT G1-800. In questo momento il robot tagliaerba è in sconto di ben 400 euro rispetto al prezzo del listino ufficiale. È merito di un’offerta a tempo su Amazon che lo propone al suo minimo storico, con disponibilità immediata.

ECOVACS GOAT G1-800: sconto 400€ sul robot tagliaerba

È l’ideale per prati con dimensioni fino a 800 metri quadrati. Impiega un sistema a doppia visione, che combina telecamere panoramiche e fisheye, integrandole con tecnologie UWB, navigazione inerziale e GPS, per una precisione di posizionamento a livello di centimetro. Tra gli altri punti di forza ci sono la mappatura automatica, l’anticollisione con gli ostacoli 3D AIVI, un chip AI e la gestione di 16 zone per passare da una all’altra in modo efficiente. La batteria interna garantisce 160 minuti di funzionamento continuo con una singola carica, terminata la quale torna da solo alla base. Dai uno sguardo alla descrizione completa per conoscere tutti gli altri dettagli.

Dal listino sul sito ufficiale costa 1.099 euro, ma grazie allo sconto di 400 euro applicato dall’e-commerce lo puoi acquistare al prezzo finale di 699 euro. Il robot tagliaerba GOAT G1-800 è venduto dallo store ufficiale italiano di ECOVACS e spedito da Amazon con la consegna gratuita assicurata in pochi giorni.

Attenzione: trattandosi di un’offerta a tempo non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile. Se sei interessato, ti consigliamo di metterlo subito nel carrello, la richiesta sarà elevata e potrebbe andare sold out molto in fretta.