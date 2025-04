PROMO Dyson V8 Absolute: tuo con uno sconto di 185 euro

Lo store ufficiale del marchio sta proponendo uno sconto di 185 euro su Dyson V8 Absolute. Non lasciarti sfuggire l’occasione e acquista l’aspirapolvere senza filo top di gamma con un forte risparmio su eBay. Devi solo metterlo nel carrello e inserire il codice PSPRAPR25 prima di effettuare il pagamento. Tutto qui, non serve altro. Integra un sistema di filtri all’avanguardia che cattura gli allergeni rilasciando aria più pulita e un contenitore dello sporco che si può svuotare senza contatto. Nella confezione sono inclusi la stazione di ricarica su cui riporlo quando non utilizzato e diversi accessori (scopri quali nella scheda completa).

Dyson V8 Absolute, aspirapolvere senza filo top di gamma

È in grado di rimuovere tutto lo sporco facilmente in una sola passata, grazie al motore digitale da 110.000 giri al minuto che genera una potenza di aspirazione elevata (regolabile su due livelli), catturando senza difficoltà anche capelli e peli di animale, senza fare grovigli. Inoltre, la spazzola Motorbar pulisce in profondità anche i tappeti e rimuove i detriti dalle superfici dei pavimenti duri come le piastrelle. La batteria interna ha un’autonomia di 40 minuti con una sola ricarica. Scopri di più nella pagina dedicata alla promozione.

Per ottenere lo sconto di 185 euro sul listino ufficiale e acquistare l’aspirapolvere senza filo Dyson V8 Absolute al prezzo di soli 314 euro non devi far altro che inserire il codice PSPRAPR25 prima di effettuare il pagamento, come mostrato qui sotto.

Il prodotto è venduto dallo store ufficiale del marchio su eBay con disponibilità immediata e spedizione gratuita. Se lo ordini adesso, sarà consegnato direttamente a casa tua entro pochi giorni. È l’occasione perfetta per rendere più semplici e piacevoli quelle pulizie di primavera che stavi rimandando.