Le nuove telecamere Reolink OMVI: sorveglianza e visione totale

Con alle spalle 17 anni di presenza sul mercato, il marchio Reolink annuncia oggi l’arrivo di nuove telecamere per la videosorveglianza della casa. Lo fa introducendo la serie OMVI a tripla lente che avevamo già avuto modo di vedere in anteprima al CES 2026 e altri modelli a batteria per la gamma Power-Efficient. Qui un breve riepilogo. Per maggiori informazioni rimandiamo al report dalla presentazione di Monaco e all’intervista a Fabrice Klohoun (Marketing Communications Director) che abbiamo pubblicato su Telefonino.

Design a tripla lente per Reolink OMVI 3i e X16

Partiamo dal pezzo forte, la serie OMVI. I modelli proposti sono due: 3i nelle versioni WiFi e PoE, mentre quello di punta è X16 disponibile solo nella variante PoE. Il primo integra tre sensori da 18 megapixel (panoramica doppia da 10 megapixel e pan-tilt da 8 megapixel), il secondo invece arriva a 24 megapixel (panoramica doppia da 16 megapixel e pan-tilt da 8 megapixel) con risoluzione 4K e zoom ottico 16x.

Il vantaggio offerto da questa configurazione consiste nel poter contare al tempo stesso su una visione d’insieme dell’ambiente outdoor e su un ingrandimento di ciò che merita attenzione, ad esempio il passaggio di una persona o di un animale. Mentre le lenti panoramiche inquadrano tutto a 180 gradi, quella sottostante ruota a 360 gradi in orizzontale e fino a 95 gradi in verticale per non perdere d’occhio il soggetto rilevato, con funzioni avanzate per tracciamento e inquadratura automatica.

I prezzi? OMVI 3i WiFi arriverà in Europa il 20 luglio a 299,99 euro, mentre la versione PoE è già acquistabile a 289,99 euro. Invece, per X16 PoE ci sarà da aspettare il terzo trimestre dell’anno e costerà dai 450 euro in su.

A batteria? C’è la serie Power-Efficient

Il catalogo Reolink si arricchisce poi della serie Power-Efficient per chi preferisce telecamere alimentate a batteria, di più facile installazione, dentro e fuori casa. Basate sul chip Qualcomm QCC730 che ottimizza i consumi, sono (nell’ordine qui sotto, da sinistra a destra) il modello indoor E1 Swift con slot inferiore per le pile tradizionali, il videocitofono Video Doorbell SE con sensore 4:3 da 3 megapixel, il Video Doorbell di seconda generazione con autonomia dichiarata fino a 10 mesi e la Argus MagiCam con retro magnetico per poterla posizionare ovunque.

Per quanto riguarda la disponibilità, Argus MagiCam è già in vendita a 54,99 euro. Video Doorbell di seconda generazione, Video Doorbell SE ed E1 Swift arriveranno nel terzo trimestre 2026 nei principali mercati, non sappiamo ancora con quale spesa.