Ventilatore smart Xiaomi in DOPPIO SCONTO con questo codice

Contrasta in modo intelligente il caldo dell’estate ormai alle porte con il doppio sconto su Mi Smart Standing Fan 2, il ventilatore smart di Xiaomi che si integra nell’ecosistema intelligente della tua casa, grazie alla compatibilità con le tecnologie di Alexa e Google. Integra pale doppie per produrre una brezza naturale e un motore CC per ridurre il consumo di energia, nel nome della sostenibilità e del risparmio.

Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 in doppio sconto

È possibile accenderlo o spegnerlo con un comando vocale, genera una ventilazione a 140 gradi per raffreddare tutta la stanza, con una portata massima che arriva a 14 metri. La velocità e l’intensità possono essere impostate con precisione su 100 livelli e la piantana regolabile permette di posizionarlo sia sul pavimento che sulla scrivania o su qualsiasi mobile, come visibile di seguito. Inoltre, è molto silenzioso così da non disturbare nemmeno quando rimane acceso durante la notte. Scopri di più nella scheda completa.

Il prodotto è usato, ma perfettamente funzionante, con lievi segni di montaggio e spedito nella sua scatola originale. Se ti stai chiedendo come sbloccare il doppio sconto e acquistare Mi Smart Standing Fan 2 al prezzo finale di soli 78,21 euro (invece di 99,99 euro come da listino sul sito ufficiale), ecco la risposta. La prima riduzione della spesa è automatico, mentre per ottenere la seconda è sufficiente inserire il codice MAGGIO25 nell’apposito campo, prima di effettuare il pagamento, come mostrato nell’immagine qui sotto.

A proporre l’affare sul ventilatore smart di Xiaomi è un venditore professionale italiano che su eBay ha già ottenuto oltre 187.000 feedback, positivi al 100%. Puoi dunque comprarlo in tutta tranquillità. Se lo ordini adesso, per te c’è anche la spedizione gratis con la consegna a casa tua entro pochi giorni.