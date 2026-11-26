Lo sconto di Amazon su Tecnoware UPS ERA PLUS 900 fa per te se vuoi mettere i tuoi dispositivi al sicuro da blackout e sbalzi di tensione. È un gruppo di continuità affidabile e con protezioni contro cortocircuiti e surriscaldamenti. Lo trovi in offerta per il Black Friday. Iniziamo col segnalare che il voto medio ottenuto con le migliaia di recensioni di chi lo ha già messo alla prova è superiore a 4/5.

Il gruppo di continuità Tecnoware in sconto al BF

L’energia accumulata al suo interno è sufficiente per alimentare un PC fino a 13 minuti e un modem router fino a 50 minuti. Così, anche se va via la corrente, non dovrai smettere di lavorare e la connessione rimarrà stabile, senza impedirti ad esempio di controllare le telecamere di videosorveglianza quando non sei a casa. Sul retro sono presenti due prese Schuko alle quali collegare ciò che vuoi. Le dimensioni sono compatte: 28x14x10 centimetri. Scopri di più nella pagina dedicata.

Per mettere al sicuro i tuoi dispositivi ti basta una spesa di soli 59 euro, lo sconto è applicato in automatico, senza coupon. Il gruppo di continuità Tecnoware UPS ERA PLUS 900 ha disponibilità immediata con la consegna gratuita prevista già entro domani. Per l’eventuale reso con rimborso completo avrai tempo fino al 15 gennaio (dunque, nessun problema nemmeno se è un regalo di Natale).

Il Black Friday è ufficialmente entrato nel vivo su Amazon, con migliaia di offerte e ribassi dedicati a prodotti di ogni categoria dell’e-commerce. Le promozioni proseguiranno fino al 30 novembre, il giorno del Cyber Monday. Non occorre un abbonamento: sono aperte a tutti.