 Luce e gas con Sorgenia: prezzo all'ingrosso e 200€ di bonus di benvenuto
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Luce e gas con Sorgenia: prezzo all'ingrosso e 200€ di bonus di benvenuto

Con Sorgenia è possibile accedere a un'offerta luce e gas con prezzo dell'energia all'ingrosso e 200 euro di bonus di benvenuto, ecco la promo.
Luce e gas con Sorgenia: prezzo all'ingrosso e 200€ di bonus di benvenuto
Green Risparmio energetico
Con Sorgenia è possibile accedere a un'offerta luce e gas con prezzo dell'energia all'ingrosso e 200 euro di bonus di benvenuto, ecco la promo.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Per dare un taglio alle bollette di luce e gas è possibile puntare su Sorgenia e su Next Energy Smart. Si tratta di una promo che garantisce la possibilità di sfruttare il prezzo dell’energia all’ingrosso (sia per la luce che per il gas) senza alcun costo aggiuntivo.

Per i nuovi clienti che scelgono luce e gas, inoltre, Sorgenia propone un bonus di benvenuto di 200 euro ed è anche possibile aggiungere la fibra ottica FTTH da 2,5 Gigabit al costo di 26,40 euro al mese.

Per attivare le promo basta raggiungere il sito ufficiale di Sorgenia, avendo a disposizione i dati dell’intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas) riportato in bolletta.

Accedi alle offerte di Sorgenia

sorgenia

Luce e gas con Sorgenia, ecco la promo

Per chi sceglie Sorgenia come fornitore di luce e gas  è possibile accedere a Next Energy Smart, tariffa che garantisce l’accesso al prezzo dell’energia all’ingrosso, considerando la media mensile del PUN (per la luce) e del PSV (per il gas), senza alcun costo extra per quanto riguarda la componente energia. La quota fissa della bolletta è pari a 114 euro all’anno, per fornitura. Sorgenia propone anche un bonus di benvenuto di 200 euro (erogato sui primi 15 mesi di fornitura).

Per accedere all’offerta è sufficiente calcolare un preventivo tramite il sito del fornitore e poi completare una veloce procedura di sottoscrizione online. Non ci sono costi iniziali o vincoli. In alternativa, Sorgenia propone anche la possibilità di attivare solo la luce o solo il gas, ma con un bonus di benvenuto che si iduce fino a 50 euro. Le offerte descritte sono valide solo per un breve periodo di tempo e solo per chi richiede l’attivazione tramite il sito del fornitore.

Accedi alle offerte di Sorgenia

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 nov 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

L'aumento del prezzo del petrolio sta abbassando le emissioni di CO2

L'aumento del prezzo del petrolio sta abbassando le emissioni di CO2
Luce e gas a prezzo fisso fino a 24 mesi con Octopus, ecco la promo di novembre

Luce e gas a prezzo fisso fino a 24 mesi con Octopus, ecco la promo di novembre
Nuovo Decreto Bollette: cosa cambia per luce, gas e carburanti

Nuovo Decreto Bollette: cosa cambia per luce, gas e carburanti
Offerta anti-rincari da Pulsee: luce e gas a prezzo fisso per 3 anni e 125€ di sconto

Offerta anti-rincari da Pulsee: luce e gas a prezzo fisso per 3 anni e 125€ di sconto
L'aumento del prezzo del petrolio sta abbassando le emissioni di CO2

L'aumento del prezzo del petrolio sta abbassando le emissioni di CO2
Luce e gas a prezzo fisso fino a 24 mesi con Octopus, ecco la promo di novembre

Luce e gas a prezzo fisso fino a 24 mesi con Octopus, ecco la promo di novembre
Nuovo Decreto Bollette: cosa cambia per luce, gas e carburanti

Nuovo Decreto Bollette: cosa cambia per luce, gas e carburanti
Offerta anti-rincari da Pulsee: luce e gas a prezzo fisso per 3 anni e 125€ di sconto

Offerta anti-rincari da Pulsee: luce e gas a prezzo fisso per 3 anni e 125€ di sconto
Davide Raia
Pubblicato il
16 nov 2026
Link copiato negli appunti