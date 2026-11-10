Nuovo Decreto Bollette: cosa cambia per luce, gas e carburanti

Il 2026 che si avvia ormai a conclusione verrà ricordato come l’ennesima stagione dei rincari, soprattutto sul fronte dell’energia. La guerra in Ucraina, le tensioni con la Russia e il fronte del conflitto aperto in Medio Oriente hanno avuto una ripercussione diretta sulle tasche di tutti noi: ce ne siamo accorti al distributore e a ogni addebito delle utenze. In vista del nuovo anno, il Governo ha approvato il Decreto Bollette, con l’obiettivo dichiarato di rendere la situazione almeno più sostenibile per gli italiani.

Cosa prevede il nuovo Decreto Bollette

L’intervento si concentra sui prezzi di elettricità e gas. Il tempo dirà se sia destinato a rivelarsi efficace o meno. Si struttura su tre elementi, proviamo a sintetizzarli.

Tetto al gas utilizzato per produrre energia: quando il prezzo del gas supera i 58,9 euro al MWh, il meccanismo evita che il rincaro si trasferisca integralmente sul costo dell’elettricità;

energia prodotta a costi più bassi: ARERA è chiamata a fissare regole più severe contro chi trattiene deliberatamente capacità produttiva per far salire i prezzi ed è stato preso un impegno in modo che i minori costi delle rinnovabili si traducano in un beneficio per famiglie e imprese;

limiti al trasferimento dei costi: le realtà del settore non possono trasferire le spese legate all’intervento sulle bollette.

La durata della misura è prevista in 18 mesi. Il Governo stesso è consapevole che le cose non cambieranno nell’immediato, servirà tempo. Dovrebbe aiutare anche il taglio da 850 milioni di euro sugli oneri di sistema.

L’intervento sul costo dei carburanti