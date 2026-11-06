Offerta anti-rincari da Pulsee: luce e gas a prezzo fisso per 3 anni e 125€ di sconto

Con Pulsee è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 3 anni e, nello stesso tempo, ottenere uno sconto netto sulla quota fissa e uno sconto extra di 125 euro in bolletta (grazie al codice PUIN125 da inserire al momento dell’attivazione). Per accedere all’offerta basta raggiungere il sito ufficiale di Pulsee, tramite il link qui di sotto. La promo è disponibile solo per un breve periodo di tempo e solo per i nuovi clienti.

Luce e gas a prezzo fisso con Pulsee

Con Pulsee è possibile puntare su Luce e Gas Relax 36 mesi. L’offerta in questione permette l’accesso alle seguenti condizioni di fornitura:

Energia elettrica: prezzo della materia prima pari a 0,159 €/kWh , con quota fissa di 83 euro all’anno

, con quota fissa di Gas naturale: prezzo della materia prima pari a 0,792 €/Smc , con quota fissa di 83 euro all’anno

, con quota fissa di Prezzo della materia prima fisso per 3 anni

Prezzo della quota fissa fisso per 2 anni

Sconto extra di 125 euro in bolletta, con il codice PUIN125; lo sconto viene erogato tramite importi di 2,61 euro al mese per 24 mesi su ogni punto di fornitura attivato

Si tratta della promo giusta per difendersi dai rincari in bolletta e ottenere un risparmio significativo sulle forniture di luce e gas.

Per attivare l’offerta, disponibile solo per un breve periodo, basta seguire il link qui di sotto. Bisogna avere a disposizione:

i dati dell’intestatario del contratto

il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas) riportato in bolletta

le coordinate IBAN del conto corrente

Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto. L’offerta di Pulsee è disponibile per tutti i nuovi clienti che attivano nuove forniture per uso domestico. Le condizioni descritte sono valide solo per un breve periodo di tempo.