 Offerta anti-rincari da Pulsee: luce e gas a prezzo fisso per 3 anni e 125€ di sconto
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Offerta anti-rincari da Pulsee: luce e gas a prezzo fisso per 3 anni e 125€ di sconto

Con Pulsee è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 3 anni ottenendo anche 125 euro di sconto extra in bolletta, ecco la promo.
Offerta anti-rincari da Pulsee: luce e gas a prezzo fisso per 3 anni e 125€ di sconto
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Con Pulsee è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 3 anni ottenendo anche 125 euro di sconto extra in bolletta, ecco la promo.
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Con Pulsee è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 3 anni e, nello stesso tempo, ottenere uno sconto netto sulla quota fissa e uno sconto extra di 125 euro in bolletta (grazie al codice PUIN125 da inserire al momento dell’attivazione). Per accedere all’offerta basta raggiungere il sito ufficiale di Pulsee, tramite il link qui di sotto. La promo è disponibile solo per un breve periodo di tempo e solo per i nuovi clienti.

Accedi qui all’offerta di Pulsee

pulsee

Luce e gas a prezzo fisso con Pulsee

Con Pulsee è possibile puntare su Luce e Gas Relax 36 mesi. L’offerta in questione permette l’accesso alle seguenti condizioni di fornitura:

  • Energia elettrica: prezzo della materia prima pari a 0,159 €/kWh, con quota fissa di 83 euro all’anno
  • Gas naturale: prezzo della materia prima pari a 0,792 €/Smc, con quota fissa di 83 euro all’anno
  • Prezzo della materia prima fisso per 3 anni 
  • Prezzo della quota fissa fisso per 2 anni
  • Sconto extra di 125 euro in bolletta, con il codice PUIN125; lo sconto viene erogato tramite  importi di 2,61 euro al mese per 24 mesi su ogni punto di fornitura attivato

Si tratta della promo giusta per difendersi dai rincari in bolletta e ottenere un risparmio significativo sulle forniture di luce e gas.

Per attivare l’offerta, disponibile solo per un breve periodo, basta seguire il link qui di sotto. Bisogna avere a disposizione:

  • i dati dell’intestatario del contratto
  • il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas) riportato in bolletta
  • le coordinate IBAN del conto corrente

Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto. L’offerta di Pulsee è disponibile per tutti i nuovi clienti che attivano nuove forniture per uso domestico. Le condizioni descritte sono valide solo per un breve periodo di tempo.

Accedi qui all’offerta di Pulsee

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 6 nov 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
6 nov 2026
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