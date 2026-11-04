 Luce e gas con Pulsee: prezzo bloccato per 3 anni e sconto extra di 125€
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Luce e gas con Pulsee: prezzo bloccato per 3 anni e sconto extra di 125€

Con Pulsee è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 36 mesi, ottenendo 125 euro di sconto extra in bolletta, ecco la promo.
Luce e gas con Pulsee: prezzo bloccato per 3 anni e sconto extra di 125€
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Con Pulsee è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 36 mesi, ottenendo 125 euro di sconto extra in bolletta, ecco la promo.
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Per contrastare i rincari in bolletta è necessario puntare su offerte luce e gas a prezzo fisso. La soluzione giusta a novembre arriva da Pulsee che mette a disposizione dei nuovi clienti la promo Luce e Gas Relax 36 mesi.

L’offerta in questione permette di bloccare il prezzo a 0,159 €/kWh per la luce e a 0,798 €/Smc per il gas. La quota fissa è pari a 83 euro all’anno per fornitura.

In aggiunta, con il codice PUIN125 è possibile ottenere uno sconto extra di 125 euro, erogato con importi di 2,61 euro al mese per 24 mesi, per ogni fornitura attivata.

L’attivazione dell’offerta di Pulsee avviene direttamente online ed è necessario avere a disposizione i dati dell’intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas).

Per sfruttare la promo basta raggiungere il sito ufficiale di Pulsee, tramite il link qui di sotto.

Accedi qui all’offerta di Pulsee

pulsee

Le caratteristiche dell’offerta di Pulsee

Andiamo a riepilogare le caratteristiche complete dell’offerta Luce e Gas Relax 36 mesi di Pulsee:

  • Energia elettrica: costo della materia prima pari a 0,159 €/kWh, con quota fissa di 83 euro all’anno
  • Gas naturale: costo della materia prima pari a 0,798 €/Smc, con quota fissa di 83 euro all’anno
  • Costo della materia prima bloccato per 36 mesi mentre quota fissa bloccata per 24 mesi
  • Sconto di 125 euro con il codice PUIN125; lo sconto viene erogato con importi di 2,61 euro al mese per 24 mesi, per ogni fornitura attivata

Per attivare la proo di Pulsee basta seguire il link qui di sotto, avendo a disposizione i dati dell’intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas). Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Accedi qui all’offerta di Pulsee

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 4 nov 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
4 nov 2026
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