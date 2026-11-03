OpenAI promette data center che consumano poco

OpenAI ha annunciato il Grid Protectors Program, un’iniziativa che dovrebbe garantire la disponibilità di energia elettrica a prezzi accessibili per famiglie e imprese nelle aree in cui verranno costruiti i data center. L’azienda californiana intende collaborare con società di servizi pubblici, enti regolatori e politici locali per sviluppare soluzioni che consentiranno di ridurre i consumi di energia elettrica.

I data center diventano campus di calcolo

I data center consumano enormi quantità di corrente e acqua, causando un incremento delle bollette. Nello Stato di New York è stata vietata la costruzione per un anno. In diversi Stati sono in vigore leggi che impediscono di trasferire i costi dell’energia ai residenti. Come anticipato ieri da Axios, OpenAI ha trovato un modo per placare la rabbia di molti cittadini statunitensi e forse convincere i politici che cercano di ostacolare il suo business.

Nel comunicato che annuncia il Grid Protectors Program, OpenAI usa per la prima volta il termine “compute campus” per indicare i suoi data center. L’obiettivo dell’iniziativa è concepire i campus di calcolo in modo da ridurre il consumo di elettricità quando necessario e collaborare con i gestori dei servizi energetici per stabilire l’entità, la rapidità e la durata di tale riduzione della domanda.

L’azienda californiana promette inoltre di fornire energia proveniente da impianti di generazione o sistemi di accumulo in loco, utilizzando batterie e dispositivi di controllo della potenza per compensare le variazioni della domanda. La realizzazione di linee elettriche, sottostazioni e altre infrastrutture di rete comporta costi fissi, indipendentemente dal livello della domanda.

Aumentando il consumo di elettricità quando la rete dispone di capacità residua e riducendolo nei momenti di maggiore sollecitazione, OpenAI contribuirà a coprire i costi di tali infrastrutture, limitando la necessità di costosi potenziamenti destinati a far fronte ai picchi di domanda. Ciò può contribuire a mantenere contenuti i costi per gli utenti. Il Grid Protectors Program verrà applicato per il data center (campus) in costruzione a Effingham County (Georgia).