Cloud senza abbonamento: con pCloud paghi una volta per sempre

Oggi puoi ottenere il tuo cloud senza abbonamento grazie a pCloud e ai suoi piani a vita che paghi una volta sola per sempre. Cosa stai aspettando? Acquista ora in offerta speciale! Si tratta di tre occasioni uniche da prendere al volo. Rispetto ad altre soluzioni che possono sembrare molto simili, con pCloud tutti i piani a vita offrono le stesse funzionalità e lo stesso livello di sicurezza. Quello che cambia è solo lo spazio di archiviazione offerto.

Infatti, con tutti i piani a vita i tuoi file sono protetti in ogni momento con le rigide leggi svizzere sulla privacy e l’archiviazione in data center certificati e sicuri. Inoltre, la protezione tramite canale TLS/SSL e crittografia AES a 256 bit offre una sicurezza di livello militare unica nel suo genere. Il backup automatico del rullino ti permette di salvare tutte le tue foto e tutti i tuoi video senza dovertene ricordare e così liberare spazio fisico sul tuo dispositivo.

Il pratico lettore multimediale integrato permette di riprodurre in streaming tutti i contenuti multimediali preferiti in qualsiasi momento direttamente dall’app multi-device per la gestione del tuo cloud senza abbonamento a vita di pCloud. Il tuo intrattenimento sarà sempre accessibile e organizzato in un unico posto. Addirittura, potrai trasferire tutti i tuoi dati senza sforzo da backup di terze parti come Dropbox, Facebook, OneDrive e Google Photos.

Tutti i piani pCloud a vita con cloud senza abbonamento

Tutti i piani a vita pCloud sono in offerta speciale: approfitta subito per ottenere uno spazio cloud senza abbonamento che paghi una volta per sempre. Scegli quello che fa per te in base allo spazio di archiviazione offerto.

Premium 500 GB a soli 219 euro , invece di 279 euro: Foto di pCloud (NUOVO) Documentazione di pCloud (NUOVO) 500 GB di spazio di archiviazione 1000 GB di traffico totale del collegamento condiviso

, invece di 279 euro: Premium Plus 2 TB a soli 499 euro , invece di 709 euro: Foto di pCloud (NUOVO) Documentazione di pCloud (NUOVO) 2 TB di spazio di archiviazione Traffico totale del collegamento condiviso: 4 TB

, invece di 709 euro: Ultra 10 TB a soli 1499 euro , invece di 2799 euro: Foto di pCloud (NUOVO) Documentazione di pCloud (NUOVO) 10 TB di spazio di archiviazione 20 TB di traffico totale del collegamento condiviso

, invece di 2799 euro: