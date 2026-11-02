Windows 11 26H2 è disponibile per tutti, update anche da W10

È trascorso poco più di un mese dal lancio iniziale e ora l’aggiornamento a Windows 11 26H2 è disponibile per tutti i PC compatibili. Vale a dire che sono coinvolti dal rollout anche quelli che hanno ancora W10 installato, ma il cui hardware è pronto per eseguire il passaggio all’ultima versione del sistema operativo. Lo ha comunicato Microsoft.

Rollout su larga scala per Windows 11 26H2

La distribuzione del pacchetto avviene direttamente attraverso l’utility Windows Update, è l’opzione più semplice. All’apertura, se il computer soddisfa i requisiti richiesti e risulta quindi idoneo, compare un avviso come quello mostrato nello screenshot qui sotto. Ecco quanto si legge in un messaggio pubblicato nei giorni scorsi sulle pagine del supporto ufficiale.

Windows 11, versione 26H2, è ora disponibile per tutti i dispositivi idonei. Questa nuova versione include tutte le funzionalità annunciate di recente per Windows 11, versioni 25H2 e 24H2, e verrà distribuita tramite la tecnologia di manutenzione (servicing technology), garantendo un’installazione rapida.

Tra le novità introdotte dalla software house con la versione 26H2 ci sono miglioramenti vari per quanto riguarda le prestazioni e l’utilizzo delle risorse. L’aver scelto di procedere con un rollout iniziale graduale è come sempre dettato dall’esigenza di poter intervenire rapidamente e su un numero relativamente limitato di dispositivi in caso di necessità, se emergono problemi.

Microsoft sa bene che ci sono ancora molti utenti fermi a Windows 10. E che tanti di loro non sono pronti per effettuare il passaggio a W11. Per questo ha deciso di posticipare ben due volte il termine del supporto ufficiale al sistema operativo offerto attraverso il programma ESU (Extended Security Updates). Ora il termine è fissato all’ottobre 2027. Ricordiamo che a loro è dedicata anche un’iniziativa come quella messa in campo da refurbed e Google, che insieme hanno lanciato la chiavetta per l’installazione semplificata di ChromeOS Flex.