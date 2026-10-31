Windows 11 26H2: nuova funzione di ricerca con azioni inline

Microsoft ha rilasciato ieri sera cinque nuove versioni preliminari del sistema operativo per gli iscritti al programma Insider. La novità più rilevante è presente nella build 26340.9843 (canale Experimental) di Windows 11 26H2. Si tratta della nuova funzione di ricerca con azioni inline anticipata all’inizio del mese e ora ulteriormente migliorata con le azioni su smartphone.

Windows Search: azioni su PC e smartphone

Microsoft specifica innanzitutto che la nuova interfaccia di Windows Search viene mostrata al centro della parte inferiore dello schermo. In futuro verrà adattata alle diverse posizioni della barra delle applicazioni e quando l’utente usa la ricerca nel menu Start.

La nuova funzione di ricerca permette di eseguire le azioni inline, ad esempio cambiare la dimensione del puntatore del mouse (visibile nell’immagine), aumentare/diminuire il volume o modificare la luminosità dello schermo. Ciò evita quindi di aprire le relative pagine delle impostazioni.

Collegando uno smartphone Android compatibile tramite Phone Link è anche possibile eseguire azioni sul dispositivo, come inviare un messaggio o effettuare una chiamata. Il supporto per iPhone verrà aggiunto all’inizio del 2027.

Nei risultati delle ricerche vengono inoltre mostrati i dettagli sui file (nome, data di modifica, autore e altri) e l’anteprima. Si possono anche ottenere risposte dal web (meteo, quotazione azionaria e news) e scoprire app e giochi dal Microsoft Store. Queste ultime due fonti possono essere disattivate ​​in Impostazioni > Privacy e sicurezza > Ricerca .

I risultati possono essere filtrati per file, cartelle, azioni e impostazioni. Infine, un clic con il tasto destro del mouse apre un menu contestuale in cui ci sono le opzioni per rimuovere l’elemento dall’elenco e indicare se è utile o meno (pollici su o giù). La nuova funzione di ricerca è disponibile anche nella build 28120.3393 di Windows 11 26H1 (canale Experimental).

Nelle build 26220.9836 di Windows 11 25H2 (canale Beta) e 29698.1000 (canale Experimental – Future Platforms) è stata aggiunta la possibilità di scegliere i permessi di accesso a fotocamera, microfono e posizione per singola app desktop.

Infine, la novità più importante presente nella build 28020.3382 di Windows 11 26H1 (canale Beta) è Cloud Rebuild. La funzionalità, disponibile nell’aggiornamento opzionale KB5127936 di Windows 11 26H2/25H2/24H2, permette il ripristino del sistema operativo scaricando l’immagine dai server di Microsoft.