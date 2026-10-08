Windows 11: nuova funzione di ricerca con agente AI

A metà luglio erano state annunciate novità per il box di ricerca in Windows 11. Durante l’evento di ieri sera, Microsoft ha mostrato un’esperienza di ricerca completamente rinnovata. Non è solo un aggiornamento estetico, in quanto ci sono miglioramenti in termini di prestazioni e qualità. La ricerca è ora simile ad un chatbot con capacità agentiche.

Nuova funzione di ricerca con azioni inline

A metà luglio era stato avviato il test della nuova interfaccia della ricerca. Gli iscritti al programma Insider potevano vedere un layout più semplice e risultati più chiari per accedere velocemente ai file desiderati. Microsoft ha ora introdotto l’ennesimo restyling con l’uso di WinUI 3, quindi gli utenti noteranno un aumento delle prestazioni e un consumo inferiore di memoria.

Windows Search ha un’interfaccia a singola colonna. I risultati vengono mostrati sotto forma di elenco con un’interazione simile a quella offerta dai chatbot. Gli utenti possono cercare file, app e impostazioni. La ricerca è più intelligente, in quanto fornisce risultati corretti anche se ci sono errori di battitura. Entro fine anno verranno inoltre mostrate le anteprime dei file (documenti Word, presentazioni PowerPoint, immagini e altro) direttamente nei risultati.

Windows Search può ovviamente accedere ad Internet e rispondere a domande su vari argomenti, come le previsioni del tempo o il valore delle azioni. Un’altra novità sono le azioni inline che aggiungono capacità agentiche alla ricerca.

Gli utenti possono chiedere di eseguire diverse azioni senza aprire app o altre finestre, ad esempio passare alla modalità scura, attivare il Bluetooth, aumentare il volume, cambiare la luminosità dello schermo o affiancare due finestre aperte. In futuro sarà possibile anche eseguire azioni sullo smartphone collegato, come l’invio di un messaggio.

Queste novità possono essere testate dagli Insider nelle build 26340.9616 di Windows 11 26H2 (canale Experimental) e 28120.3181 di Windows 11 26H1 (canale Experimental).

Microsoft porterà la nuova funzione di ricerca nel menu Start e adatterà l’interfaccia per supportare le differenti posizioni della barra delle applicazioni. Verrà inoltre integrata con la nuova app Copilot.