Gli sviluppatori di GrapheneOS hanno accusato pubblicamente Google di ostacolare l’installazione del sistema operativo su altri smartphone. Temono inoltre che, in futuro, l’azienda di Mountain View possa impedire lo sblocco del bootloader dei Pixel. Chiedono quindi l’intervento del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

Google si comporta da monopolista?

Come è noto, GrapheneOS può essere installato unicamente sui Google Pixel. Verrà supportato anche il motorola signature 27, ma al momento non c’è una data di lancio. L’intenzione è quella di aggiungere altri smartphone all’elenco, ma sembra che il piano venga ostacolato dall’azienda di Mountain View.

Gli sviluppatori di GrapheneOS hanno sottolineato che collaborano senza problemi con gli ingegneri di Google. Recentemente hanno fornito un modo per consentire l’uso di FIDO2 e passkey in Vanadium (browser di GrapheneOS) tramite Play Services. Il problema è rappresentato dalle decisioni di business prese dai dirigenti.

I vertici di Google vogliono ostacolare l’installazione di GrapheneOS sugli smartphone di altri produttori. Secondo gli sviluppatori, l’azienda di Mountain View imporrebbe agli OEM il rispetto dei termini contrattuali (considerati illegali) dei Google Mobile Services (GMS). In pratica non verrebbe rilasciata la licenza per installare i servizi di Google ai produttori che scelgono GrapheneOS.

Gli sviluppatori ricordano che ci sono state diverse azioni legali negli Stati Uniti per la violazione della legge antitrust con Android. In Europa è stata inflitta una sanzione di 4,1 miliardi di euro. Gli sviluppatori chiedono quindi di parlare con il Dipartimento di Giustizia.

La seconda accusa riguarda il supporto per i Pixel. Google ha rilasciato le nuove funzionalità solo per i suoi smartphone. L’azienda californiana avrebbe inoltre pianificato di impedire lo sblocco del bootloader sui futuri Pixel. Ciò impedirebbe l’installazione di GrapheneOS.

Un altro comportamento illegale deriva dall’uso delle Play Integrity API, un servizio che verifica se le app sono state installate da Google Play su dispositivi certificati (quelli con GrapheneOS non lo sono). È il motivo per cui molte app bancarie e l’app IO non funzionano (quelle compatibili sono elencate qui).