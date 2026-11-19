Dopo cinque anni dalla sua introduzione arriva finalmente in Italia il sistema di allerte terremoti. Sfrutta l’accelerometro degli smartphone per rilevare un evento sismico con magnitudo pari o superiori a 4.5. Verranno quindi mostrati avvisi differenti in base alla forza delle scosse. Il sistema ha permesso di salvare molte persone durante i terremoti in Turchia e Venezuela.

Milioni di sismografi con Android

Come è noto, un evento sismico viene rilevato dai sismografi tramite onde P e S. Le onde P, più veloci e meno distruttive, sono quelle che vengono rilevate dall’accelerometro presente negli smartphone (quando appoggiati su una superficie). Se è attiva la funzionalità in Impostazioni > Sicurezza ed emergenze > Allerte terremoti e la geolocalizzazione, l’accelerometro rileva terremoti con magnitudo pari o superiore a 4,5 e invia l’informazione ai server di Google insieme alla posizione geografica approssimata.

Dopo aver ricevuto un numero sufficiente di dati per evitare i falsi positivi, l’azienda di Mountain View invia un’allerta a tutti gli utenti che si trovano ad una certa distanza dall’epicentro. Ciò permette di avvisare in tempo le persone prima dell’arrivo delle onde S, quelle più lente e distruttive). È chiaro che l’allerta verrà ricevuta con più anticipo (fino a 2 minuti) se la distanza dall’epicentro è maggiore.

Gli utenti possono ricevere tre tipi di avvisi:

Allerta Attenzione : notifica per scosse deboli o leggere con intensità 3 o 4 (scala Mercalli modificata)

: notifica per scosse deboli o leggere con intensità 3 o 4 (scala Mercalli modificata) Allerta Preparati : notifica per scosse leggere o moderate con intensità 4

: notifica per scosse leggere o moderate con intensità 4 Allerta Intervieni: avviso a schermo intero per scosse moderate o estreme con intensità maggiore di 5

Nei prossimi mesi verrà aggiornato l’avviso Allerta Preparati. Gli utenti vedranno una mappa che mostra l’area interessata dalla scossa, la magnitudo stimata del terremoto, le azioni da intraprendere e un pulsante per ricevere aggiornamenti.

Il sistema di Google si affianca alla rete sismica nazionale dell’INGV che sfrutta i sismografici installati in Italia. È possibile ricevere avvisi tramite le app per Android e iOS.