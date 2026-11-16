Windows 11 rallenta l'avvio apposta, ma toglierlo è un azzardo

Si accende il PC, si fa il login e si aspetta, si aspetta, si aspetta… I programmi che dovrebbero partire da soli se la prendono comoda. Non è un problema di pazienza e non è nemmeno un difetto. È Windows che li tiene in panchina di proposito. Un utente di Reddit ha scovato il freno a mano nel Registro, e adesso lo sanno tutti.

Windows 11, come eliminare il ritardo di avvio delle app

Da Redmond hanno spiegato che Windows 11 26H2 punta molto sulle prestazioni, soprattutto nel modo di gestire la memoria sui computer con poca RAM. I numeri, a quanto pare, gli danno ragione. Qualcosa si può spremere ancora con Wintoys, app di personalizzazione molto amata, che nell’ultimo aggiornamento ha imparato un trucchetto nuovo.

Il segreto è tutto nei tempi di avvio delle app. La documentazione Microsoft chiarisce che Windows non garantisce quando partiranno i programmi registrati nelle chiavi Run. Può ritardarne l’esecuzione per evitare che interferiscano con altre attività o si contendano le risorse del sistema. Insomma, decide Windows quando è meglio farli partire. Qualcuno, però, la pazienza non ce l’ha.

Il Registro per saltare la fila

Il trucco passa da due valori del Registro di sistema. Il percorso è questo:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

Lì dentro serve una chiave chiamata Serialize. Se non c’è, bisogna crearla. Dentro Serialize vanno due valori DWORD a 32 bit:

StartupDelayInMSec

WaitForIdleState

Il manuale della rivolta dice di metterli entrambi a 0 e riavviare. Qualcuno, però, ha notato che sul proprio PC funziona meglio con 1 al posto di 0 nel primo valore. Più avanti c’è anche il parere dello sviluppatore di Wintoys, che sul 0 ha qualche riserva.

Passo per passo con Regedit

Premere Win + R, scrivere regedit e dare Invio.

in HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Serialize.

Se Serialize non esiste, fare clic destro su Explorer, scegliere Nuovo > Chiave e battezzarla così.

Dentro Serialize creare (o modificare) un valore DWORD a 32 bit chiamato StartupDelayInMSec.

Impostarlo a 0 per eliminare il ritardo. Per tornare al comportamento normale basta cancellare il valore, o non crearlo.

Uscire e rientra nell’account, oppure riavvia il PC.

E se Regedit mette ansia

C’è la strada di PowerShell. Aprire una finestra con privilegi di amministratore e lanciare questi comandi:

powershell

New-Item -Path “HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Serialize” -Force

Set-ItemProperty -Path “HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Serialize” `

-Name “StartupDelayInMSec” -Value 0

Per rimettere tutto com’era:

powershell

Remove-ItemProperty -Path “HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Serialize” `

-Name “StartupDelayInMSec” -ErrorAction SilentlyContinue

Anche qui serve un logout o un riavvio, altrimenti non cambia niente.

Oppure ci pensa Wintoys, con un interruttore

L’aspetto più interessante è che si potrebbe non toccare il Registro per forza. Wintoys ha aggiunto nella sezione Optimizations un interruttore apposta, e basta spegnere il ritardo di avvio. Lo sviluppatore è intervenuto nella discussione su Reddit e ha confermato che si fa così. Ha anche chiarito alcune cose che erano rimaste nebbiose:

StartupDelayInMSec andrebbe messo a 1 e non a 0, perché lo zero su certi hardware o certe versioni di Windows potrebbe non funzionare. WaitForIdleState serve solo da Windows 11 24H2 in poi. Il trucco riguarda solo le app lanciate dalla cartella Startup. La maggior parte delle app del Microsoft Store e dei programmi avviati con altri meccanismi se ne infischia.

Il colpo di scena: più veloce, forse. O più lento

Il ritardo ha una ragione. Windows vuole concedersi qualche istante per assestarsi prima di caricare altra roba. Se si toglie, tutte le app si lanciano insieme appena si fa il login e si accapigliano per CPU, memoria e disco, come una folla all’apertura dei saldi. Su un PC già fiacco, il rischio è di peggiorare una situazione che si voleva migliorare.

Non vale per tutti, naturalmente. Se si ha una macchina che di carico ne regge tanto, probabilmente non si noterà nulla di male. Se invece il portatile ha già il fiatone, forse questo non è il momento di scommettere.

Microsoft, del resto, consiglia un’altra cura, meno scenografica ma più sensata: dare un’occhiata alle app che partono da sole e licenziare quelle inutili. Si fa da Impostazioni > App > Avvio, oppure dalla Gestione attività.