KORA è il nuovo OS AI basato su Linux che vuole sfidare Windows

KORA si presenta oggi al mondo come The Operating System for Intelligence . Basato su Linux, non è la solita distro, ma un sistema operativo completo che punta all’ambito desktop. Per ora c’è l’annuncio, lo vedremo debuttare più avanti. Ci sono però già due certezze: ha un forte legame con l’intelligenza artificiale ed è pensato per andare incontro alle esigenze di sviluppatori e creator.

Arriva KORA, The Operating System for Intelligence

Integra il supporto nativo a modelli e agenti AI, adottando un approccio particolare alla gestione del carico di lavoro, dividendolo tra CPU, GPU, NPU e hardware presente nella rete locale. Il cuore pulsante, anzi il sistema nervoso , è rappresentato dall’engine Cortex. Includerà applicazioni create appositamente (con il vibe coding) per email, calendario, contatti, documenti, immagini e altri contenuti. Sarà diversa dal solito anche l’organizzazione dei file, eseguita tenendo conto del contesto e dell’utilizzo anziché con le tradizionali cartelle.

La compatibilità è garantita con il processore Snapdragon X2 Elite di Qualcomm, ma la redazione di Tom’s Hardware ha ricevuto conferma che lo stesso avverrà per quelle di Intel e AMD.

Lo sviluppo ha preso il via nel novembre 2025 ed è curato dal team KORA Systems formato da esperti del settore in passato al lavoro su piattaforme come Cyanogen, Android e GameOS. Il CEO del progetto è Kirt McMaster (già co-fondatore e numero uno di Cyanogen), la sede è a Palo Alto, in California. Il progetto nasce da Playtron, società fondata nel 2022 per contrastare il monopolio di Windows nell’ambito del gaming su PC. Tra gli investitori già annunciati ci sono Samsung, Square Enix e Circle. La previsione è quella di rendere KORA disponibile entro il primo trimestre 2027.

C’è anche HUMAIN OS, che possiamo definire come la versione destinata al mercato enterprise. Annunciato nei mesi scorsi all’evento LEAP 2026 di Riyad, nasce dalla collaborazione con HUMAIN, azienda finanziata dal Public Investment Fund dell’Arabia Saudita.