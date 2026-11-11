Gemini Intelligence anche su Pixel 10 e motorola signature 27

Google ha annunciato la disponibilità del Pixel Drop di novembre. Il tradizionale aggiornamento mensile include diverse novità, tra cui l’arrivo di Gemini Intelligence sui Pixel 10. Le funzionalità AI sono accessibili anche sul nuovo motorola signature 27. L’azienda di Mountain View ha inoltre portato alcune funzionalità in altri paesi.

Gemini Intelligence su Pixel 10

Gemini Intelligence, annunciata a maggio, era disponibile solo su Pixel 11, Samsung Galaxy S26, Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Flip8 in Corea del Sud e Stati Uniti.

Ora è disponibile anche su motorola signature 27 e, tramite Pixel Drop, sui Pixel 10 (Pixel 10a escluso). Nel caso degli smartphone Google sono arrivate cinque funzionalità. Rambler (integrata in GBoard) consente la dettatura vocale tramite linguaggio naturale. Gemini correggerà automaticamente il testo, eliminando pause e intercalari.

L’automazione della attività multi-passo con Gemini, come ordinare cibo o prenotare un tavolo al ristorante, è ora disponibile anche in Regno Unito, Giappone e India. L’assistente personale offre inoltre suggerimenti proattivi, anticipando le esigenze dell’utente.

Create My Widget permette invece di creare widget personalizzati per la schermata home tramite una descrizione testuale. I Pixel possono infine mostrare riassunti delle lunghe conversazioni. Oltre all’inglese sono supportate altre sei lingue: tedesco, francese, spagnolo, italiano, hindi e cinese tradizionale.

Per i Pixel 11 è stata migliorata la funzionalità Call Screen (solo negli Stati Uniti). Gemini chiede al chiamante sconosciuto il motivo della telefonata e mostra la trascrizione testuale sullo schermo. A partire dai Pixel 6a è possibile scegliere icone personalizzate per le app.

Due novità riguardano i Pixel Watch. Sarà possibile sbloccare lo smartwatch tramite UWB con un Pixel nelle vicinanze (servono almeno un Pixel Watch 3 e un Pixel 8 Pro). Gli utenti potranno inoltre ricevere istruzioni passo-passo per gli allenamenti creati nell’app Google Health. Tutte le novità di novembre sono elencate in questa pagina.