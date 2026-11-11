Adobe Max 2026: l'AI cancella riflessi, ombre e occhi chiusi

Adobe ha sviluppato una nuova generazione di strumenti per rimuovere elementi indesiderati da immagini e video, come ombre, riflessi e occhi chiusi. Dopo un anno di lavoro, queste funzioni arrivano su Premiere, Photoshop e Lightroom. La parola d’ordine dell’edizione di quest’anno di Adobe MAX è: togliere, togliere, togliere.

Generative Remove, Open Eyes e Relight: tutte le novità Adobe per cancellare e ritoccare

Chi ha montato anche solo un video sa come ci sente quando è tutto perfetto, ma in alto compare l’asta con il microfono… Per questi casi arriva Generative Remove, in beta. Si seleziona l’oggetto, lo si traccia lungo il filmato e si clicca su Rimuovi. L’AI riempie il buco con dettagli che Adobe definisce “realistici”, mentre tutto il resto del fotogramma resta com’era. Il tutto direttamente sulla timeline, senza passare da altri software.

I più attenti ricorderanno una demo simile, Project Frame Forward, mostrata l’anno scorso agli Sneaks, la vetrina dove Adobe tira fuori gli esperimenti ancora senza una casa. Questa volta l’esperimento ha trovato l’indirizzo.

Premiere si porta a casa anche nuovi strumenti per ripulire le registrazioni scadenti, quelle con il vento, il frigorifero in sottofondo e il vicino che trapana o il cane che abbia disperato sul balcone. Il software separa dialoghi, musica, ambienti ed effetti in tracce distinte.

Escono dalla fase sperimentale anche Generative Media, presentato all’inizio dell’anno, e il nuovo ambiente di correzione colore Color Mode, lanciato in beta ad aprile.

Photoshop: la gomma che ragiona

Il Remove Tool aggiornato capisce che un oggetto non è scollegato dagli altri elementi. Se si toglie una persona dalla spiaggia, deve sparire anche la sua ombra, e se si cancella un passante davanti a una vetrina, il riflesso nel vetro non può restare lì a fare il fantasma. Lo strumento ora riconosce e ricostruisce questi elementi correlati, dai riflessi alle impronte.

Poi ci sono due aggiunte: Quick Compare, uno slider a schermo diviso per confrontare il prima e il dopo senza saltare tra i livelli, utile per capire se hai migliorato la foto o l’hai solo massacrata con più eleganza. Mentre Relight permette di piazzare nuove fonti di luce sul canvas e spostarle a piacere, regolando tonalità e luminosità.

Lightroom: pelle liscia con un tocco e occhi aperti

Il ritocco dei difetti della pelle, finora comodo solo su mobile, sbarca su desktop. Un tocco e l’imperfezione sparisce. La novità più curiosa è Open Eyes, in beta pubblica. Se in una foto di gruppo qualcuno ha chiuso gli occhi al momento sbagliato (c’è sempre qualcuno), Lightroom li sostituisce con occhi aperti dall’aspetto naturale. Per farlo pesca da una foto di riferimento della stessa persona nella propria libreria.

Firefly, tra strumenti pronti e prototipi che somigliano a Figma

La piattaforma di AI creativa di Adobe riceve nuovi strumenti per video e immagini. Le Quick Actions, flussi di lavoro già pronti per compiti precisi come miniature video e pubblicità di prodotto, sono ora disponibili per tutti.

In beta arrivano invece: Firefly Design, uno spazio unico per illustrazione, ritocco, animazione, 3D e stampa; Firefly Graph, per costruire flussi di lavoro personalizzati e ripetibili. Ricorda parecchio Weave, la piattaforma presentata da Figma l’anno scorso. In beta privata c’è infine Firefly Builder, pensato per prototipare siti e app. Anche in questo caso viene in mente Figma, in particolare Figma Make. Adobe guarda nel giardino del vicino e pianta qualcosa di molto simile.

Questa è solo una parte delle novità mostrate a Max. L’elenco completo, con tutte le funzioni di AI e design, è sul blog di Adobe.