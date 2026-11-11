Claude sfida Office con Whiteboards, Sheets e Data

Con l’annuncio appena diramato da Anthropic, Claude amplia di nuovo il suo raggio d’azione. Limitarsi a chiamarlo chatbot inizia a essere riduttivo. Questa volta la novità è quella che possiamo definire come un’alternativa AI alle suite per la produttività, a partire da Microsoft Office. Ricordiamo che la società si appresta a debuttare in Borsa.

Whiteboards, Sheets, Data e Meetings per Claude

Sono tre gli strumenti presentati e rilasciati, più un quarto in arrivo più avanti. Il primo è Claude Whiteboards, descritto come una lavagna condivisa su cui un team può confrontarsi, scambiare idee e collaborare. Poi c’è Claude Sheets e già dal nome si capisce di cosa si tratta: un foglio di calcolo dal principio di funzionamento molto simile a quello di Excel e Fogli di Google. Entrambi sono stati rilasciati in beta. Infine, ciò che in precedenza era noto come Dashboards (trasforma i dati in una dashboard sempre aggiornata) esce dalla fase di test e diventa Claude Data. La disponibilità è prevista fin da subito per tutti gli account con un piano a pagamento attivo, da client web, interfaccia desktop e mobile. Poi c’è Claude Meetings che debutterà in futuro portando l’intelligenza artificiale nelle riunioni, per aiutare a prendere appunti e non solo.

L’obiettivo è chiaro: offrire una suite per la produttività integrata nella piattaforma, per evitare che gli utenti debbano continuamente affidarsi ad applicazioni esterne per portare a termine il loro lavoro. Se l’obiettivo è davvero quello di mettere nel mirino Office e le sue alternative, e così pare, non fatichiamo a immaginare che in futuro possano arrivare altri tool. Vediamo meglio a cosa servono quelli appena svelati.

Claude Whiteboards: trasforma le conversazioni con l’intelligenza artificiale in lavagne interattive sulle quali, ad esempio, organizzare idee e raggruppare appunti, per poi esportare il risultato in documenti o presentazioni;

Claude Sheets: crea e modifica fogli di calcolo partendo da istruzioni testuali con tabelle, schede multiple, formule, formattazione ed esportazione nei formati XLSX o CSV;

Claude Data: analizza i dati aziendali e li rende più facili da consultare, interrogando database, creando grafici e permettendo di condividere le informazioni, collegandosi a piattaforme come Amazon Redshift, BigQuery e ClickHouse.

C’è anche l’integrazione con le app di terze parti

Non è tutto, perché un altro annuncio di oggi riguarda l’integrazione delle applicazioni di terze parti in Claude, attraverso gli Interactive Connectors. Tra le prime supportate ci sono quelle di Adobe, Atlassian, Box, HubSpot e Notion.

Proprio nei giorni scorsi, Anthropic ha presentato i nuovi modelli Mythos 5.2 e Fable 5.2. Quest’ultimo si è dimostrato capace di creare un sistema operativo completo, impiegando 1.000 agenti AI.