 Claude Fable 5.2 e Mythos 5.2 di Anthropic: cosa sanno fare
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Claude Fable 5.2 e Mythos 5.2 di Anthropic: cosa sanno fare

Anthropic presenta Claude Fable 5.2 e Mythos 5.2: più veloci, migliori in coding, ragionamento e visione. Fable è disponibile da oggi.
Claude Fable 5.2 e Mythos 5.2 di Anthropic: cosa sanno fare
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Anthropic presenta Claude Fable 5.2 e Mythos 5.2: più veloci, migliori in coding, ragionamento e visione. Fable è disponibile da oggi.
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L’Ultimo Teorema di Fermat ha tenuto impegnati i matematici per oltre tre secoli. Anthropic sostiene che la sua nuova AI sia riuscita a formalizzare la dimostrazione in trenta ore. Un risultato decisamente sorprendente. La notizia accompagna il debutto di due nuovi modelli, Claude Fable 5.2 e Claude Mythos 5.2.

Anthropic lancia Fable 5.2 e Mythos 5.2

Fable e Mythos 5.2 nascono per affrontare problemi tecnici che Anthropic definisce “scoraggianti”. Gli aggettivi, come al solito, non costano niente. I miglioramenti dichiarati riguardano programmazione, ragionamento e visione, e i nuovi modelli generano risposte più in fretta dei fratelli maggiori della serie 5.1, usciti a settembre.

Claude Fable 5.2 se la cava bene con i problemi di software engineering che fanno sudare anche i veterani. Sa coordinare squadre di agenti, cioè più istanze di AI che si dividono il lavoro come operai di un cantiere, e può reggere progetti che durano a lungo, senza perdere il filo a metà strada.

L’ha già messo alla prova su qualche questione scientifica seria. Secondo Anthropic ha risolto due problemi aperti di fisica teorica. Il panorama è quello dei buchi neri, quelle cose che inghiottono la luce e, ogni tanto, anche la pazienza degli accademici.

Secondo Anthropic, durante i test i due modelli hanno contribuito a portare a termine migrazioni software molto complesse, progettare tre dispositivi elettronici funzionanti, risolvere due problemi aperti sulla fisica dei buchi neri e migliorare le valutazioni di robotica. Ciliegina sulla torta, la formalizzazione della dimostrazione dell’Ultimo Teorema di Fermat in trenta ore.

La prudenza, però, è d’obbligo. A raccontare questi successi è la stessa azienda che vende i modelli. Inoltre, formalizzare una dimostrazione non equivale a elaborarla da zero e non sappiamo ancora quanto sia stato determinante l’intervento umano. Anche con queste riserve, il bilancio è notevole.

Disponibilità

Fable 5.2 è disponibile da oggi. Mythos 5.2 invece parte in versione riservata. All’inizio avranno accesso solo aziende selezionate e controllate. Per tutti gli altri, la porta resta chiusa e il buttafuori ha la lista in mano.

Fonte: Anthropic

Pubblicato il 10 nov 2026

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10 nov 2026
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