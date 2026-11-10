Claude Fable 5.2 e Mythos 5.2 di Anthropic: cosa sanno fare

L’Ultimo Teorema di Fermat ha tenuto impegnati i matematici per oltre tre secoli. Anthropic sostiene che la sua nuova AI sia riuscita a formalizzare la dimostrazione in trenta ore. Un risultato decisamente sorprendente. La notizia accompagna il debutto di due nuovi modelli, Claude Fable 5.2 e Claude Mythos 5.2.

Anthropic lancia Fable 5.2 e Mythos 5.2

Fable e Mythos 5.2 nascono per affrontare problemi tecnici che Anthropic definisce “scoraggianti”. Gli aggettivi, come al solito, non costano niente. I miglioramenti dichiarati riguardano programmazione, ragionamento e visione, e i nuovi modelli generano risposte più in fretta dei fratelli maggiori della serie 5.1, usciti a settembre.

Introducing Claude Fable 5.2 and Claude Mythos 5.2, designed to tackle the most daunting technical challenges. They’re capable collaborators on ambitious projects in many fields, and show improvements in areas like coding, reasoning, and vision. pic.twitter.com/jP0AutLxXb — Claude (@claudeai) November 9, 2026

Claude Fable 5.2 se la cava bene con i problemi di software engineering che fanno sudare anche i veterani. Sa coordinare squadre di agenti, cioè più istanze di AI che si dividono il lavoro come operai di un cantiere, e può reggere progetti che durano a lungo, senza perdere il filo a metà strada.

L’ha già messo alla prova su qualche questione scientifica seria. Secondo Anthropic ha risolto due problemi aperti di fisica teorica. Il panorama è quello dei buchi neri, quelle cose che inghiottono la luce e, ogni tanto, anche la pazienza degli accademici.

Secondo Anthropic, durante i test i due modelli hanno contribuito a portare a termine migrazioni software molto complesse, progettare tre dispositivi elettronici funzionanti, risolvere due problemi aperti sulla fisica dei buchi neri e migliorare le valutazioni di robotica. Ciliegina sulla torta, la formalizzazione della dimostrazione dell’Ultimo Teorema di Fermat in trenta ore.

La prudenza, però, è d’obbligo. A raccontare questi successi è la stessa azienda che vende i modelli. Inoltre, formalizzare una dimostrazione non equivale a elaborarla da zero e non sappiamo ancora quanto sia stato determinante l’intervento umano. Anche con queste riserve, il bilancio è notevole.

Disponibilità

Fable 5.2 è disponibile da oggi. Mythos 5.2 invece parte in versione riservata. All’inizio avranno accesso solo aziende selezionate e controllate. Per tutti gli altri, la porta resta chiusa e il buttafuori ha la lista in mano.