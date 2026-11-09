7 plugin di ChatGPT per chi si annoia e non sa cosa fare

Sabato pomeriggio, piove, la serie che si stava guardando è finita tre episodi fa e il telefono non offre niente di interessante. Capita a tutti, capita spesso. Il problema della noia non è la mancanza di cose da fare, è che in quel momento non ne viene in mente nessuna. È qui che tornano utili i plugin di ChatGPT.

7 plugin del chatbot per trovare qualcosa da fare

Le estensioni collegano il chatbot a servizi reali, come sentieri escursionistici, biglietterie, mercati artigianali, archivi di fumetti, e gli permettono di proporre attività concrete invece delle solite risposte generiche. Sette plugin, sette modi diversi di ammazzare il tempo. Per ciascuno, tre prompt pronti.

1. AllTrails: sentieri per tutti i livelli

Uscire di casa e camminare resta il rimedio più efficace contro la noia, a patto di sapere dove andare. AllTrails è un plugin che conosce sentieri escursionistici, percorsi a piedi e piste ciclabili, e sa filtrarli per difficoltà, panorama e distanza. Non serve essere alpinisti, il bello di questo strumento è che trova percorsi adatti anche a chi non ha mai messo piede su un sentiero e vuole cominciare senza sentirsi sopraffatto. Chi cerca qualcosa di più scenografico può chiedere itinerari con cascate, laghi o punti panoramici da fotografare, il tipo di escursione che finisce dritta nelle storie sui social e che convince anche gli amici più pigri a unirsi la volta successiva.

Prompt: Sono un principiante. Trova [numero] sentieri facili che mi aiutino a prendere confidenza con le escursioni senza sentirmi sopraffatto.

Prompt: Trova [numero] bei sentieri da esplorare questo fine settimana. Voglio panorami incredibili, paesaggi interessanti e percorsi non troppo impegnativi.

Prompt: Cerco un sentiero poco conosciuto con cascate, laghi o posti perfetti per le fotografie. Trova qualche opzione.

2. Viator: esperienze fuori dall’ordinario

Viator è il plugin per chi vuole fare qualcosa che non farebbe mai di propria iniziativa. Corsi di cucina, escursioni avventurose, esperienze gastronomiche insolite. Il plugin funziona sia per le destinazioni lontane sia per scoprire cosa succede a pochi chilometri da casa, che è spesso la scoperta più sorprendente.

Prompt: Trova [numero] esperienze insolite entro un’ora da dove mi trovo, cose che probabilmente non penserei mai di provare.

Prompt: Cerco qualcosa di avventuroso da fare questo fine settimana. Trovami esperienze divertenti, memorabili e un po’ fuori dalla mia zona di comfort.

Prompt: Trova le esperienze gastronomiche più insolite disponibili nella mia zona.<//q>

3. Ticketmaster: eventi dal vivo sotto casa

Per chi ama gli eventi dal vivo, tipo concerti, spettacoli teatrali, partite, serate di cabaret, il plugin di Ticketmaster fa il lavoro sporco di cercare cosa succede nelle vicinanze e filtrare per prezzo. Il consiglio è di indicare sempre il proprio budget quando si interroga il plugin. Meglio evitare di innamorarsi di un evento per poi scoprire che il biglietto costa quanto un fine settimana al mare. Concerti, spettacoli di cabaret, incontri sportivi, rappresentazioni teatrali, il plugin copre praticamente ogni tipo di evento dal vivo e sa trovare anche quelli di cui non si sospettava l’esistenza nella propria città.

Prompt: Trova un evento dal vivo sotto i 60 euro che sia perfetto per una bella serata fuori.

Prompt: Trova [numero] eventi divertenti vicino a me nel prossimo mese. Includi concerti, spettacoli comici, eventi sportivi ed esperienze dal vivo insolite.

Prompt: Trova un concerto dal vivo che sarebbe perfetto per una serata romantica indimenticabile.<>/q>

4. Etsy: kit creativi per sporcarsi le mani

Il mercato artigianale più grande della rete ospita una quantità impressionante di kit fai-da-te pensati per chi vuole provare qualcosa di nuovo senza bisogno di attrezzature professionali. Ceramica, candele, ricamo, falegnameria in miniatura, il tipo di attività che richiede le mani e non uno schermo, il che è già di per sé un antidoto alla noia digitale. Il plugin di Etsy fruga nel catalogo e trova i kit più adatti alle proprie curiosità e al proprio budget.

Prompt: Trova [numero] kit fai-da-te insoliti da provare a casa. Voglio qualcosa di creativo che non ho probabilmente mai tentato.

Prompt: Cerco un nuovo passatempo che non coinvolga schermi. Trovami qualche kit artigianale adatto ai principianti.

Prompt: Trova un progetto creativo che possa completare in un pomeriggio con meno di [prezzo] euro.

5. Emaqi: fumetti giapponesi per ogni gusto

Per chi non ha mai letto un fumetto giapponese, Emaqi è un ottimo punto di ingresso: conosce un catalogo sterminato di titoli e sa consigliare in base ai generi preferiti. Per chi li legge già, è uno strumento per scoprire serie che non avrebbe mai trovato da solo. Il plugin funziona come un libraio appassionato che sa cosa suggerire a ciascuno, dal giallo psicologico alla commedia leggera, dalle saghe epiche alle storie brevi che si divorano in un pomeriggio. E a differenza di un algoritmo che propone sempre le stesse cose, qui si può chiedere esattamente quello che si cerca, anche se non si sa ancora come chiamarlo.

Prompt: Consigliami [numero] serie di fumetti giapponesi per chi ama il giallo, i thriller psicologici e i colpi di scena inaspettati.

Prompt: Trova fumetti giapponesi divertenti da leggere quando voglio qualcosa di leggero e spensierato.

Prompt: Presentami dieci serie di fumetti giapponesi sottovalutate che meritano più attenzione.

6. Chessy: scacchi contro la macchina

Se l’idea di uscire non convince e si preferisce restare in casa allenando il cervello, il plugin Chessy trasforma il chatbot in un avversario a scacchi. La cosa interessante è che non si limita a giocare, spiega le proprie mosse, segnala gli errori e suggerisce come migliorare. Per i principianti è un insegnante paziente, per i giocatori esperti è un modo per verificare se le proprie capacità reggono il confronto con l’intelligenza artificiale. In entrambi i casi, una partita a scacchi ha il pregio di far passare il tempo senza accorgersene, e di lasciare la sensazione di aver fatto qualcosa di utile con il proprio pomeriggio, il che non è poco quando l’alternativa era fissare il soffitto.

Prompt: Giochiamo a scacchi. Sono un principiante: spiegami il ragionamento dietro le tue mosse senza rendere la partita troppo facile.

Prompt: Giochiamo a scacchi, ma ogni cinque mosse dammi una valutazione rapida di come sto giocando.

Prompt: Voglio migliorare a scacchi. Gioca contro di me e alla fine della partita segnalami gli errori più gravi.

7. Trivana: serate di quiz con gli amici

L’ultimo plugin è quello più adatto alle serate in compagnia. Trivana genera quiz personalizzati per argomento, numero di domande e livello di difficoltà, il tipo di gioco che trasforma una serata tranquilla in una gara rumorosa in cui tutti urlano la risposta convinti di avere ragione. Funziona bene anche da soli per mettere alla prova la propria cultura generale, ma dà il meglio di sé quando c’è un gruppo attorno al tavolo e la competizione si accende tra chi giura di sapere la risposta e chi bluffa con una sicurezza invidiabile.

Prompt: Crea un gioco a quiz di [numero] domande su [argomento]. Rendilo progressivamente più difficile.

Prompt: Crea un gioco a quiz competitivo per un gruppo di [numero] amici, con domande divertenti e un round finale a tempo.