 Siri diventerà un vero agente AI con iOS 27.3
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Siri diventerà un vero agente AI con iOS 27.3

A partire da iOS 27.3, Apple aggiungerà capacità agentiche a Siri AI, ma non ci saranno ancora funzionalità simili a quelle offerte dai concorrenti.
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A partire da iOS 27.3, Apple aggiungerà capacità agentiche a Siri AI, ma non ci saranno ancora funzionalità simili a quelle offerte dai concorrenti.
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Siri AI è sicuramente una versione migliore dell’assistente personale (non ancora disponibile in Europa), ma non può ancora competere con altri popolari chatbot sul mercato. Secondo le fonti di Mark Gurman (giornalista di Bloomberg), il CEO John Ternus avrebbe chiesto a Craig Federighi di accelerare la roadmap per introdurre novità che possano ridurre il gap dai concorrenti. A partire da iOS 27.3, Siri AI diventerà un vero agente e quindi eseguirà azioni per conto dell’utente.

Apple vuole trasformare Siri AI in un agente

Siri AI può rispondere alle domande su ciò che viene visualizzato sullo schermo dell’utente e accedere ai dati privati sul dispositivo, come email e messaggi di testo. Gli utenti possono ad esempio chiedere informazioni su un viaggio e l’assistente recupera i relativi dettagli dalle comunicazioni personali. Manca però la possibilità di eseguire azioni in-app.

Questa funzionalità verrà inclusa in iOS 27.3 (lancio previsto a dicembre). Gli utenti potranno chiedere a Siri AI di controllare le app Apple, ad esempio organizzare le schede di Safari, ordinare le cartelle nell’app File, annullare l’invio di un messaggio e modificare il testo. L’assistente potrà inoltre combinare più azioni, come ruotare, migliorare e condividere un’immagine nell’app Foto.

Una simile funzionalità sarà disponibile anche per le app di terze parti (il supporto iniziale è presente nella beta per gli sviluppatori), ma non prima di iOS 27.5 o 27.6. Il passo successivo sarà aggiungere capacità agentiche, simili a quelle offerte da Meta Muse e OpenAI Dots, come ricordare preferenze nel corso del tempo, monitorare le fonti connesse per rilevare eventuali modifiche, proporre informazioni in modo proattivo e decidere quando sospendere o riprendere il lavoro, senza l’intervento dell’utente.

Apple aveva mostrato una demo durante la WWDC 2026. Siri AI può identificare le credenziali compromesse dell’account Apple, accedere ai siti web, cambiare le password e salvarle nell’app Password. La funzionalità era inclusa in una versione preliminare di iOS 27, ma è stata rimossa. Il CEO John Ternus ha dichiarato che le capacità agentiche arriveranno quando verranno garantite sicurezza e privacy.

Un’altra funzionalità mancante è l’uso del computer. OpenAI e Anthropic offrono agenti AI che possono interagire autonomamente con i contenuti sullo schermo, spostare il puntatore del mouse, cliccare pulsanti e scrivere testo. Apple dovrebbe sviluppare la stessa funzionalità per Siri AI, altrimenti lascerà il controllo di macOS ai concorrenti.

Fonte: Bloomberg

Pubblicato il 9 nov 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
9 nov 2026
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