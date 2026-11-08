Come delegare metà del lavoro a Claude: 5 strategie concrete

La maggior parte delle persone usa Claude e ChatGPT come una sorta di motore di ricerca. Fa una domanda, legge la risposta, e chiude la conversazione. A una conferenza organizzata da Anthropic a Londra, Daisy Hollman, ingegnera del gruppo che sviluppa Claude Code, ha mostrato a una sala di sviluppatori cosa succede quando si smette di trattare Claude come un assistente e si comincia a trattarlo come un collega. Il trucco, ha spiegato, non è lavorare di più. È costruire piccole copie di sé stessi che lavorano in parallelo, su più fronti, anche quando si è a cena o si dorme.

Claude, 5 strategie per automatizzare il lavoro e risparmiare tempo

Dall’intervento di Hollman si possono ricavare cinque strategie concrete per chi vuole smettere di fare a mano quello che Claude può fare al posto suo. Non sono trucchi esotici, né richiedono competenze particolari. Sono abitudini di lavoro che, una volta adottate, cambiano per sempre il rapporto con lo strumento.

1. Dare a Claude gli stessi strumenti che si usano ogni giorno

La prima regola sembra ovvia, ma quasi nessuno la applica davvero. Se Claude non ha accesso alle stesse fonti da cui si prendono le decisioni, quindi messaggi interni, posta elettronica, documenti condivisi, dashboard di monitoraggio, non potrà mai fare il lavoro al posto di chi lo usa. Resterà un assistente che risponde a domande generiche invece di un collaboratore che agisce nel contesto reale.

Hollman ha suggerito un esperimento semplice: passare un’intera giornata lavorativa dentro Claude e segnare ogni volta che si è costretti a cambiare applicazione o a incollare qualcosa da un’altra parte. Ogni interruzione è un punto cieco, un pezzo di contesto che Claude non vede e che quindi non può usare. Colmare quei vuoti è il primo passo per trasformarlo in qualcuno che può davvero lavorare al proprio fianco. Non si tratta di collegare tutto in una volta, si tratta di partire dai punti in cui il copia-e-incolla rallenta di più e risolverli uno alla volta.

2. Spiegare il perché, non solo il cosa

Il secondo metodo riguarda il contesto delle decisioni. Invece di assegnare a Claude un compito isolato, ad esempio: riscrivi questa funzione , correggi questo errore , conviene fornirgli gli appunti della riunione appena conclusa o la trascrizione di una telefonata con un cliente, e chiedergli cosa può fare subito con quelle informazioni.

Hollman ha raccontato che da quando il suo gruppo ha cominciato a passare a Claude le note delle riunioni, il risultato medio è di due o tre interventi sul codice per ogni incontro. Non perché Claude sia diventato più intelligente, ma perché finalmente sa perché si sta facendo qualcosa, non solo cosa si deve fare. E il bello è che non serve riscrivere gli appunti, basta incollarli così come sono, anche disordinati, anche pieni di abbreviazioni. Claude ne estrae il senso e individua le azioni da compiere.

Esempio di prompt: Ecco gli appunti della riunione appena conclusa. C’è qualche intervento semplice e immediato che puoi gestire tu?

3. Insegnargli a correggersi da solo

Il terzo metodo è quello che fa risparmiare più tempo nel lungo periodo. L’idea è costruire un ciclo di correzione interno. Si forniscono a Claude esempi di risultati ben riusciti, le proprie regole di qualità e una lista di controllo, poi gli si chiede di rivedere ogni bozza e di correggere da solo le carenze prima di restituire il lavoro. In pratica, Claude diventa il revisore di sé stesso.

Chi si limita a chiedere e accettare il primo risultato ottiene un lavoro mediocre. Chi insegna a Claude come si presenta un buon risultato e gli dà gli strumenti per arrivarci da solo ottiene qualcosa di molto più vicino a quello che avrebbe prodotto in prima persona.

Prompt: Prima di restituirmi il risultato, confrontalo con questi esempi di riferimento e con questa lista di controllo. Correggi tutto quello che non soddisfa i criteri. Mostrami solo la versione finale, con una nota su cosa hai corretto e perché.

4. Lasciarlo lavorare di notte

Il quarto metodo è quello che ha permesso al collega di Hollman di gestire mille interventi in un mese. Si usa il comando apposito di Claude, chiamato “ciclo”, che esegue un’istruzione a intervalli regolari.

Il consiglio pratico di Hollman è di controllare brevemente dal telefono dopo cena, trenta secondi bastano per verificare che gli agenti stiano ancora girando e che non si siano bloccati su qualcosa di banale. Un’occhiata rapida, poi si torna alla propria serata. La mattina dopo ci si ritrova con una serie di problemi risolti che avrebbero richiesto un’intera giornata di lavoro manuale.

Prompt: Controlla il risultato del sistema di verifica automatica. Se ci sono errori, correggili e rilancia la verifica. Ripeti finché tutto passa. Se resti bloccato su qualcosa che non riesci a risolvere dopo due tentativi, fermati e descrivimi il problema.

5. Smettere di fare quello che Claude fa meglio

L’ultimo punto non è un trucco tecnico, è un cambiamento di mentalità. Secondo Hollman, a questo punto non si dovrebbe più correggere a mano gli errori di verifica del codice. Gli agenti lo fanno molto, molto bene. La lista dei compiti da delegare è più lunga di quanto ci si aspetti: le risposte di cortesia alla posta, la formattazione dei documenti, la prima stesura delle ricerche, gli aggiornamenti di stato, le riconciliazioni tra dati provenienti da fonti diverse, la preparazione dei rapporti periodici.

Il ragionamento è semplice: ogni ora passata a fare qualcosa che Claude fa altrettanto bene, o meglio, è un’ora sottratta al lavoro che solo un essere umano può fare. Decidere, giudicare, scegliere la direzione, parlare con le persone. Il compito più difficile non è imparare a usare Claude. È accettare di lasciargli fare quello per cui è stato costruito, resistendo alla tentazione di tenere tutto sotto il proprio controllo. Chi ci riesce, guadagna tempo. E quello che si fa con il tempo libero è, in fondo, l’unica cosa che conta.