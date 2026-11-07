Muse Spaces: conversazioni su specifici argomenti

Dopo l’interazione vocale e gli avatar espressivi, Meta ha annunciato un’altra novità per Muse. Gli utenti possono creare Spaces, ovvero conversazioni su specifici argomenti. L’azienda di Menlo Park ha inoltre comunicato che l’agente AI userà ora versioni specializzate di modelli addestrati con Muse Wonder.

Spazi per discussioni su singoli argomenti

Meta spiega che Spaces è una nuova esperienza personalizzata all’interno di Muse. Come si può vedere nel video, l’utente deve solo chiedere all’agente AI di creare uno spazio specificando l’argomento. I singoli spazi verranno quindi aggiunti alla barra laterale. Toccando/cliccando sullo spazio viene aperta la relativa conversazione.

È possibile modificare la posizione degli spazi e aggiungerli alla barra delle schede (visibili nella parte inferiore dello schermo). Gli utenti possono inoltre nascondere gli spazi che non servono e pianificare quando farli apparire. Meta ha fornito alcuni suggerimenti per sfruttare al meglio la nuova funzionalità, ad esempio un hub per lo shopping, un tracker per gli ordini o un trip planner.

Una maggiore personalizzazione si ottiene collegando le app di terze parti. Gli spazi si aggiorneranno automaticamente in background per usare le informazioni più recenti, come nuove date di concerti o variazioni di prezzi. Spaces è disponibile nei paesi in cui è disponibile Muse (non ancora in Italia).

Meta ha inoltre annunciato versioni specializzate dei modelli, addestrati con Muse Wonder, che verranno usati per Muse e Meta AI. Ereditano quindi le funzionalità Active Memory e Active Focus. Muse ricorda un numero maggiore di informazioni e completa un numero maggiore di attività complesse.