Windows 11 26H2: nuova ricerca vicina al debutto

Microsoft ha distribuito ieri sera cinque nuove versioni preliminari di Windows 11 per gli iscritti al programma Insider. Le principali novità sono presenti nella build 26320.9876 di Windows 11 26H2 disponibile nel canale Beta, tra cui la funzione di ricerca aggiornata. All’inizio del mese, l’azienda di Redmond ha esteso la disponibilità della versione 26H2 a tutti i PC compatibili.

Novità in arrivo per Windows 11 26H2

Finora il canale Beta era riservato a Windows 11 25H2 (build 26220). Con l’aggiornamento di ieri sera è avvenuto il passaggio a Windows 11 26H2 (build 26320). Questa versione del sistema operativo può essere installata su tutti i dispositivi con i requisiti hardware sufficienti (anche quelli con 8 GB di RAM), quindi diventa ora il riferimento per gli Insider. Microsoft ha già avviato lo sviluppo di Windows 11 27H2.

La nuova interfaccia di Windows Search era stata introdotta a fine ottobre con la build 26340.9843 (canale Experimental). Ora è presente nella build 26320.9876 (canale Beta), quindi è più vicina al debutto ufficiale (dopo l’arrivo nel canale Release Peview). È più veloce grazie a WinUI 3 e offre le azioni inline. Gli utenti possono eseguire attività direttamente nell’interfaccia, ad esempio attivare/disattivare il Bluetooth, cambiare la luminosità dello schermo o aumentare/diminuire il volume.

Windows Search può inoltre mostrare i risultati anche se vengono usati sinonimi o se ci sono errori di battitura. Inizialmente è supportata solo la lingua inglese. In questa build mancano però le azioni sugli smartphone Android tramite Phone Link.

Una seconda novità di rilievo riguarda Windows Hello. Nelle impostazioni è stata aggiunta l’opzione che consente di aumentare temporaneamente la luminosità dello schermo per migliorare il riconoscimento facciale in stanze buie o scarsamente illuminate. Nella pagina relativa all’account viene invece mostrato lo spazio di storage condiviso su OneDrive per gli abbonamenti Microsoft 365 Family (solo 2 TB dall’8 ottobre).