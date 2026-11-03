Windows 11 è diventato più veloce con 8 GB di RAM

Microsoft ha mantenuto la promessa fatta a fine luglio. Pavan Davuluri, Vice Presidente del gruppo Windows + Devices, ha pubblicato maggiori dettagli sui miglioramenti apportati a Windows 11 per incrementare le prestazioni sui dispositivi con 8 GB di RAM. Gli utenti noteranno questa gradita novità dopo aver installato l’aggiornamento opzionale KB5127936.

Fino al 40% più veloce con 8 GB di RAM

Il dirigente di Microsoft afferma che Windows 11 26H2 è fino al 20% più reattivo e fino al 40% più veloce nel multitasking rispetto a Windows 11 25H2. Questi risultati sono stati ottenuti con specifiche configurazione hardware e versioni del sistema operativo. Windows 11 può inoltre mantenere in memoria fino a 2 GB in più di dati, anziché trasferirli su un’unità di storage più lenta, quindi è meno probabile che un’app o una scheda lasciata aperta debba ricaricarsi al ritorno.

Microsoft ha velocizzato fino al 20% l’apertura di menu Start, Esplora file e impostazioni, la visualizzazione del menu contestuale e la ricerca. Per Edge è disponibile una funzionalità specifica che velocizza l’apertura fino al 33%, mentre la Efficiency Mode di Teams consente il lancio dell’app fino al 20% più veloce.

I miglioramenti di Windows 11 combinati a quelli di Edge e Microsoft 365 hanno permesso di ridurre il consumo di memoria fino a 900 MB. Solo Word, Excel, PowerPoint e Outlook consumano fino a 360 MB in meno. Sui PC con 8 GB di RAM, i widget vengono caricati solo quando aperti, risparmiando circa 200 MB.

Questi risultati sono stati ottenuti dopo aver testato oltre 20.000 PC. Per notare i miglioramenti descritti è necessario installare l’aggiornamento opzionale KB5127936. La build di Windows 11 26H2 deve essere 26300.9818 o superiore. Nel corso dei prossimi mesi verranno introdotti altri cambiamenti, come l’uso WinUI 3 per Esplora file, che permetterà di aumentare la velocità e ridurre l’uso di memoria.