Windows 11 KB5127936 rivoluziona il menu contestuale

Puntuale come ogni quarto martedì/mercoledì del mese, Microsoft ha dato il via al rilascio della versione di anteprima per il nuovo aggiornamento cumulativo destinato a Windows 11. È quello che nel prossimo Patch Tuesday sarà distribuito a tutti, insieme alle patch di sicurezza. Si tratta di KB5127936, destinato alle edizioni 26H2 e 25H2 del sistema operativo, che passano così rispettivamente alle build 26300.9818 e 26200.9818. Va ricordato che la precedente 24H2 non riceverà altri update, essendo terminato il supporto ufficiale nelle scorse settimane.

L’aggiornamento KB5127936 per Windows 11

Come sempre, per dare il via a download e installazione è sufficiente aprire l’utility Windows Update e controllarne la disponibilità. Trattandosi di un pacchetto opzionale, il processo non è avviato in automatico. In alternativa ci sono i file .msu scaricabili dal portale Update Catalog per procedere manualmente.

Le novità non sono moltissime, ma alcune di rilievo. La più importante è quella già avvistata durante la fase di test: la possibilità di personalizzare il menu contestuale che si apre dopo un clic sul tasto destro del mouse. Al tempo stesso, la componente è stata semplificata, resa più rapida nell’apertura e di default carica meno elementi. Per decidere cosa visualizzare e cosa no è possibile agire sulla voce introdotta in Impostazioni , Personalizzazione , Menu contestuale . Ad esempio, è possibile decidere di mostrare i comandi Taglia, Copia, Incolla e Rinomina sulla stessa linea, in orizzontale, oppure di caricare direttamente la versione legacy (quella classica) che fino a oggi è stata accessibile solo tramite Mostra altre opzioni .

C’è anche l’opzione Estensioni app che, se attivata, apre un sottomenu con tutti i software utili per la gestione dei file. Il rollout è graduale, dunque impiegherà del tempo prima di arrivare su tutti i PC. Nel mio caso, il cambiamento non è ancora attivo (gli screenshot sono tratti dal sito Windows Latest).

Un altro miglioramento di KB5127936 riguarda Esplora file, altra componente fondamentale di Windows 11. Microsoft è intervenuta per rendere meno confusionario ciò che compare dopo una ricerca. Inoltre, digitando il simbolo ~ nella barra dell’indirizzo, si finisce direttamente nella cartella del profilo utente (dove c’è anche la directory AppData ). Significa che digitando ~\AppData (vale anche in Esegui) è possibile aprirla direttamente. Restando in tema, l’update di oggi inizia a introdurre il supporto al tema scuro per alcune finestre di dialogo, ad esempio quella relativa alle opzioni di una cartella.

Ci sono poi l’implementazione di un nuovo metodo in WinRE (Windows Recovery Environment) per tentare automaticamente il ripristino del sistema operativo scaricando un’immagine tramite Wi-Fi in caso di problemi, Cloud rebuild e la funzionalità di sicurezza Integrità della memoria per bloccare l’esecuzione di codice malevolo. Quest’ultima è attivata di default sui PC compatibili e si trova comunque in Sicurezza di Windows , Sicurezza dispositivi , Isolamento core .

Infine, Lancio accelerato delle app fa esattamente quanto promette: rende più rapida l’apertura delle applicazioni già attive in background. Si inizia con il browser Edge.