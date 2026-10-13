Windows 11 24H2, termina il supporto: è ora di aggiornare il PC

La nuova versione 26H2 è già disponibile da un paio di settimane e la precedente 25H2 ormai da oltre un anno. Insomma, le occasioni per aggiornare il sistema operativo non sono fin qui mancate. Per chi è ancora fermo a Windows 11 24H2, con il Patch Tuesday di oggi termina il periodo del supporto ufficiale garantito da Microsoft.

Capolinea per Windows 11 24H2, fine supporto

Lanciata nell’ottobre 2024 (qualche mese prima per i Copilot+ PC), a livello di funzionalità la release ha introdotto alcuni cambiamenti degni di nota relativi a Esplora file, un miglioramento per il collegamento alle reti Wi-Fi 7 e il comando sudo. Ciò che cambierà nelle prossime ore è che, da qui in avanti, non riceverà più update, risultando dunque esposta a bug, malfunzionamenti e, ancor peggio, alle vulnerabilità di sicurezza. Con i tempi che corrono non è una prospettiva incoraggiante. È bene specificare che questo vale per le edizioni Home e Pro, mentre per quelle Enterprise ed Education il ciclo vitale si estende fino al 12 ottobre 2027.

Windows 11 24H2 non è l’unico software per il quale oggi, in occasione del Patch Tuesday, termina il supporto ufficiale da parte di Microsoft. Tra gli altri ci sono anche Office LTSC 2021, Visio LTSC 2021 e Project LTSC 2021. In questo caso, la volontà della software house è nota: spingere gli utenti verso la sottoscrizione di un piano M365, così da poter sempre avere accesso alle ultime versioni delle applicazioni. Da molti è però considerata una forzatura, a causa dell’obbligo di dover sostenere pagamenti periodici.

Restando in tema, l’edizione 25H2 del sistema operativo continuerà a essere aggiornata e a ricevere patch fino al 12 ottobre 2027. Invece, la più recente 26H2 andrà avanti fino al 9 ottobre 2028. Non va dimenticata nemmeno la release intermedia, quella 26H1 destinata solo ai PC con processori Snapdragon, il cui ciclo vitale terminerà il 14 marzo 2028.