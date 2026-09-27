Microsoft conferma l'addio ai Copilot+ PC

Circa due anni fa, Satya Nadella (CEO di Microsoft) aveva annunciato i Copilot+ PC, una nuova categoria di prodotti con requisiti hardware sufficienti per eseguire le funzionalità AI di Windows 11 24H2. Durante il recente Snapdragon Summit, un dirigente dell’azienda di Redmond ha confermato che il nome non verrà più usato.

Perché non viene più usato il brand Copilot+ PC?

Il CEO di Microsoft aveva descritto le caratteristiche dei Copilot+ PC, evidenziando le prestazioni superiori a quelle del MacBook Air con chip M3. L’annuncio era stato effettuato insieme a Qualcomm, in quanto i primi notebook (inclusi Surface Pro e Laptop) integravano i processori Snapdragon X. I requisiti hardware minimi erano: NPU con prestazioni di 40 TOPS, 16 GB di RAM e SSD da 256 GB. Successivamente sono stati aggiunti i processori AMD e Intel.

Su questi dispositivi è possibile sfruttare le funzionalità AI di Windows 11 24H2, tra cui Recall (Richiamo in italiano), Click to Do, Windows Studio Effects, super risoluzione automatica, sottotitoli in tempo reale e funzionalità specifiche nelle app Foto e Paint. Come è noto, Recall ha ricevuto molte critiche. Microsoft ha quindi posticipato il lancio per migliorare la sicurezza.

Nel corso degli ultimi due anni, i produttori hanno iniziato a rimuovere il brand Copilot+ PC dai nomi e dai materiali di marketing dei dispositivi. NVIDIA non ha associato il marchio ai notebook con il chip RTX Spark. La stessa Microsoft non ha usato il termine nell’annuncio relativo ai nuovi Surface Pro e Laptop con chip Snapdragon X2 Plus. Un dirigente dell’azienda ha dichiarato:

Questi prodotti non vengono definiti Copilot+ PC. Soddisfano comunque tutti i requisiti che avevamo stabilito in precedenza per i dispositivi Copilot+. Continuiamo a puntare sulla strategia dell’AI “on-edge” e sulla possibilità di offrire una soluzione ibrida.

Copilot è il nome dell’assistente AI di Microsoft. Sui Copilot+ PC ha un tasto dedicato per l’avvio, ma ora può essere associato al tasto Ctrl destro o al menu contestuale. Nel frattempo è diventata una super app con chat, Cowork e Code.

Il prossimo 7 ottobre è previsto un evento che riguarda Windows 11 e Surface. Secondo The Verge, Microsoft potrebbe annunciare un nuovo brand al posto di Copilot+ PC.