 Offerta imperdibile su eBay per il Samsung Galaxy S26 Ultra da 256GB
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Offerta imperdibile su eBay per il Samsung Galaxy S26 Ultra da 256GB

Oggi il Samsung Galaxy S26 Ultra da 256 GB è su eBay a meno di 900 euro e con possibilità di pagarlo in comode rate a interessi zero.
Offerta imperdibile su eBay per il Samsung Galaxy S26 Ultra da 256GB
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Oggi il Samsung Galaxy S26 Ultra da 256 GB è su eBay a meno di 900 euro e con possibilità di pagarlo in comode rate a interessi zero.
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Approfitta di questa strepitosa occasione per ottenere uno degli smartphone top di gamma più interessanti del momento a un prezzo molto più basso. Se vai subito su eBay puoi aggiungere al tuo carrello il Samsung Galaxy S26 Ultra da 256 GB a 899 euro, anziché 1.399 euro.

Dunque sul prezzo di listino, che puoi vedere sullo store ufficiale di Samsung, c’è un risparmio di 500 euro sul totale. Inoltre potrai decidere di acquistarlo subito e pagarlo in tre comode rate da 299,67 euro a interessi zero con Klarna. Una grande promozione da non farsi scappare.

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Samsung Galaxy S26 Ultra è da prendere immediatamente

Il Samsung Galaxy S26 Ultra è senza dubbio uno dei migliori top di gamma in commercio, soprattutto se sei un amante della fotografia, e dunque a questo prezzo è da prendere al volo. Ha un sensore principale da 200 MP con ultra grandangolare da 50 MP ,teleobiettivo 3x da 10 MP e teleobiettivo 5x da 50 MP. E poi troviamo la S Pen con la possibilità di scrivere velocemente una nota anche quando lo schermo è spento.

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Offre un ottimo display Dynamic LTPO AMOLED 2X da 6.9 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e luminosità di picco da 2600 nit. Il peso non è eccessivo ma non è tra gli smartphone più leggeri: 214 grammi x 7,9 mm di spessore. Il processore è il potente Snapdragon 8 Elite Gen 5 affiancato da 12 GB di RAM e con memoria interna da 256 GB, mentre il sistema operativo è basato su Android 16 con interfaccia One UI 8.5. La batteria da 5000 mAh ha una ricarica cablata da 60 W e una ricarica wireless da 25 W.

Samsung Galaxy S26 ULTRA 5G 6,9” S948 12+256GB DualSim Black NERO Smartphone

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Uno dei migliori top gamma in commercio a uno dei migliori prezzi in circolazione. Corri su eBay dunque e acquista il tuo Samsung Galaxy S26 Ultra da 256 GB a 899 euro, anziché 1.399 euro. Concludendo l’ordine oggi potrai riceverlo comodamente a casa in circa 2 giorni senza ulteriori costi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 26 set 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
26 set 2026
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