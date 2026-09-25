 HONOR Magic9 Pro Max, il primo video tra la Cina e Venezia
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HONOR Magic9 Pro Max, il primo video tra la Cina e Venezia

In anteprima esclusiva, il primo teaser video registrato con il nuovo smartphone HONOR Magic9 Pro Max, girato tra la Cina e Venezia.
HONOR Magic9 Pro Max, il primo video tra la Cina e Venezia
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In anteprima esclusiva, il primo teaser video registrato con il nuovo smartphone HONOR Magic9 Pro Max, girato tra la Cina e Venezia.
HONOR Italia, YouTube
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HONOR ha pubblicato sui propri canali social e su YouTube quello che descrive come il primo teaser video registrato con il nuovo Magic9 Pro Max. Lo smartphone punta a dire la propria nel segmento dei top di gamma (l’unico che sembra in grado di trainare il settore), arriverà presto sul mercato asiatico e più avanti anche da noi. È stata riposta grande attenzione alle fotocamere e alle funzionalità dedicate, come abbiamo già visto di recente con l’arrivo del particolare e originale Robot Phone.

Il primo video girato con HONOR Magic9 Pro Max

Il filmato si intitola The Sea Between Us ed è stato girato tra la Cina e i canali di Venezia. Il comparto imaging del telefono è stato co-ingegnerizzato con ARRI. Sfrutta la Video Pipeline della società tedesca, integrando il profilo colore ARRI LogC3, l’ecosistema LUT dedicato e gli ARRI Looks, con sensori dual da 200 megapixel e Cinematic Directional Microphone per un’esperienza audio-visiva ottimizzata.

Non siamo partiti per lasciarci casa alle spalle. Siamo partiti perché, un giorno, potessimo riportare il mondo a casa con noi.

Il lancio ufficiale del nuovo HONOR Magic9 Pro Max è previsto in Cina per il 28 settembre, dunque tra pochi giorni assisteremo all’evento ufficiale dedicato. Dovremmo poi vederlo in Europa all’inizio del 2027. Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche in dotazione, ecco quelle che dovrebbero essere integrate, in attesa di conferme.

  • Display LPTO OLED da 6,8 pollici con risoluzione 2868×1320 pixel e refresh rate da 120 Hz;
  • processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6;
  • 12 o 16 GB di RAM e 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna UFS 4.1;
  • tre fotocamere posteriori da 200+200+50 megapixel e una frontale da 50 megapixel;
  • altoparlanti stereo;
  • connettività Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 6.0, NFC, GPS;
  • batteria da 8.800 mAh con supporto alla ricarica rapida da 100 W cablata e da 80 W wireless;
  • sistema operativo Android 17 con personalizzazione MagicOS 11;
  • colorazioni Gray, Green e Silver.

Pubblicato il 25 set 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
25 set 2026
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